Mala kancelarija može biti spremna za upotrebu 2 do 3 sata nakon što se istovari iz vozila, tvrdi menadžer kompanije

Turska kompanija Karmod nudi inovativne kancelarije za udaljena radna mjesta Mala kancelarija može biti spremna za upotrebu 2 do 3 sata nakon što se istovari iz vozila, tvrdi menadžer kompanije

Turski proizvođač modularnih objekata Karmod Kabin pruža rješenja gotovih kancelarija za udaljene i terenske operacije, pri čemu se jedinice mogu instalirati i staviti u funkciju istog dana kada su isporučene, saopćila je kompanija u srijedu.

Karmod proizvodi prefabrikovane kancelarijske jedinice do 54 kvadratna metra koje se mogu transportovati jednim kamionom.

Generalni direktor Karmod Kabina Zekai Kucuk rekao je da model kancelarije “Metropol“ nudi praktično radno rješenje za lokacije kao što su gradilišta brana, rudarske operacije, šumski objekti i nacionalni parkovi.

Kucuk je naveo da su Metropol kancelarije dizajnirane kao dugotrajne mobilne jedinice i da su dio portfolija održive gradnje.

“Najvažnija karakteristika naše Metropol strukture je da se cijeli proces proizvodnje završava u fabrici. Zidovi, krov, izolacija, kao i električni i vodovodni sistemi u potpunosti su instalirani u našim pogonima. To eliminiše građevinske procese na lokaciji projekta i pomaže u rješavanju nedostatka kvalifikovane radne snage koji se često javlja u ruralnim područjima“, rekao je.

Dodao je da su lagane čelične konstrukcije uglavnom reciklabilne i da se mogu integrisati sa solarnim i vjetroenergetskim sistemima.

“Sa svojim dugim vijekom trajanja, prenosivošću i mogućnošću reciklaže, naše Metropol kabine su među održivim građevinskim rješenjima“, rekao je Kucuk.

Kucuk je rekao da su konstrukcije dizajnirane za jednostavan transport i brzo postavljanje.

“Naš Metropol model isporučujemo u sedam različitih veličina do 32 kvadratna metra, potpuno opremljen i spreman za upotrebu. Jedinice se mogu odmah koristiti nakon što se postave na lokaciji“, rekao je.

Za veće potrebe radnog prostora, Kucuk je rekao da je kompanija razvila modele Metropol kancelarija od 42 i 54 kvadratna metra, koje se isporučuju u dva modula i transportuju jednim kamionom.

“Naši timovi mogu sastaviti jedinice bilo gdje u Turskoj istog dana“, rekao je Kucuk.

“Kancelarija od 42 ili 54 kvadratna metra može biti spremna za upotrebu u roku od otprilike dva do tri sata nakon što se istovari iz vozila“, dodao je.