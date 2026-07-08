Erdogan se sastao s liderima EU tokom NATO samita u Ankari Sastanak sa Antoniom Costom i Ursulom von der Leyen održan iza zatvorenih vrata

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u srijedu je, tokom sastanka s visokim zvaničnicima Evropske unije na marginama NATO samita u Ankari, pozvao na oživljavanje procesa pristupanja Turske EU, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

Predsjednik Erdogan primio je predsjednika Evropskog vijeća Antonija Costu i predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, koji su boravili u Ankari povodom samita lidera NATO-a, navodi se u objavi na turskoj društvenoj platformi NSosyal.

Na sastanku su razmatrani odnosi Turske i EU, kao i regionalna i globalna pitanja.

Erdogan je istakao da Ankara pozdravlja intenziviranje kontakata na svim nivoima te očekuje revitalizaciju procesa članstva u EU, uključujući aktiviranje relevantnih mehanizama i pokretanje potrebnih sastanaka.

Naglasio je da je Turska godinama kandidat za članstvo u EU i dio Carinske unije, dodajući da su poduzeti koraci tokom godina učinili Tursku važnim proizvodnim centrom u Evropi.

Integrisana struktura turske i evropske ekonomije jača globalnu konkurentnost Evrope, rekao je Erdogan, dodajući da Turska prirodno očekuje da bude uključena u regulative EU koje se planiraju u oblasti trgovine i investicija.

Erdogan je također naveo da je Turska pokrenula inicijative kako bi doprinijela sigurnosti Evrope te očekuje korake u skladu s principima savezništva unutar NATO-a.

Na sastanku su razmatrani i diplomatski napori Turske za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, sukoba između SAD-a i Irana, kao i izraelskih napada u regiji, posebno u Pojasu Gaze i Libanu, te najnoviji razvoj događaja, navodi se u saopćenju.

Ranije je Erdogan ugostio Costu i von der Leyen na radnoj večeri u okviru diplomatskih aktivnosti tokom samita održanog u predsjedničkom kompleksu.