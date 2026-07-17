Rubidijumski atomski frekvencijski standard bit će testiran u orbiti u okviru napora za razvoj regionalnog sistema pozicioniranja i vremenskog određivanja

Turska lansirala u svemir atomski sat koji je razvijen u toj zemlji Rubidijumski atomski frekvencijski standard bit će testiran u orbiti u okviru napora za razvoj regionalnog sistema pozicioniranja i vremenskog određivanja

Turski atomski sat na bazi rubidijuma, razvijen domaćim kapacitetima, lansiran je u svemir u okviru misije Transporter-17 kompanije SpaceX, saopćio je u petak ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir.

Kacir je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u objavio da je uspješno primljen i prvi signal sa svemirske letjelice koja nosi Rubidium Atomic Frequency Standard (RAFS), odnosno rubidijumski atomski frekvencijski standard.

“Rubidijumski atomski sat, koji je od ključne važnosti za regionalni sistem pozicioniranja i određivanja vremena, uključen među strateške ciljeve našeg Nacionalnog svemirskog programa, uspješno je lansiran u svemir u okviru misije Transporter-17 kompanije SpaceX“, rekao je Kacir.

Atomski satovi mjere vrijeme izuzetno visokom preciznošću koristeći konstantnu rezonantnu frekvenciju koja nastaje kada atomi prelaze između energetskih nivoa. Atom rubidijuma oscilira 6.834.682.610 puta u sekundi između dva takva nivoa.

Sat je razvijen pod vodstvom Turske svemirske agencije, dok je Nacionalni institut za metrologiju pri Vijeću za naučna i tehnološka istraživanja Turske (TUBITAK) bio glavni izvođač projekta. U projektu su učestvovali i Institut za istraživanje svemirskih tehnologija TUBITAK-a te ITUNOVA.

Ova tehnologija bit će testirana na satelitu tipa CubeSat u svemirskim uslovima, čime će se prikupiti podaci za buduće satelitske sisteme, komunikacijsku infrastrukturu, navigacijske aplikacije i naučne misije.

Kacir je rekao da projekt predstavlja važan korak u jačanju domaćih kapaciteta Turske u oblasti svemirskih tehnologija za precizno određivanje vremena i frekvencija.

Nakon završetka procesa provjere u orbiti, Turska će se pridružiti zemljama koje posjeduju atomske satove provjerene u svemiru, kazao je ministar.

“Do sada se ova ključna tehnologija nabavljala iz inostranstva“, rekao je Kacir, dodajući da će domaća proizvodnja smanjiti ovisnost o stranim izvorima, uz prednosti u pogledu troškova i sigurnosti snabdijevanja za proizvođače satelita.

Dodao je da će inženjersko znanje, iskustvo u testiranju i operativna iskustva stečena kroz ovaj projekt dodatno ojačati kapacitete Turske za razvoj satelita nove generacije i svemirskih tehnologija.