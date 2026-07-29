Pokrenuta istraga nakon što je umjetnik pronađen mrtav u svom domu u Parizu, bez prvobitno uočenih sumnjivih okolnosti

Francuski DJ Kavinsky, poznat po hitu „Nightcall“, preminuo u 50. godini Pokrenuta istraga nakon što je umjetnik pronađen mrtav u svom domu u Parizu, bez prvobitno uočenih sumnjivih okolnosti

Francuski DJ Kavinsky, na međunarodnoj sceni najpoznatiji po elektro numeri „Nightcall“, preminuo je u 50. godini, javila je u srijedu francuska televizija BFMTV, prenosi Anadolu.

Umjetnik, čije je pravo ime bilo Vincent Belorgey, pronađen je mrtav u svom domu u Parizu u utorak navečer.

Iz Tužilaštva u Parizu rečeno je za BFMTV da je pokrenuta istraga kako bi se utvrdili uzrok i okolnosti njegove smrti. Vlasti su saopćile da hitne službe na licu mjesta nisu pronašle nikakve sumnjive dokaze.

Kavinsky je počeo komponovati muziku početkom 2000-ih, a svoj debitantski uradak pod nazivom „Teddy Boy“ objavio je 2006. godine. Kasnije je nastupao kao predgrupa francuskom elektronskom dvojcu Daft Punk tokom njihove turneje 2007. godine.

Objavljen 2010. godine, hit „Nightcall“ stekao je međunarodno priznanje nakon što je uvršten u uvodnu sekvencu filma „Drive“ iz 2011. godine, u kojem glumi Ryan Gosling.

Numera je ponovo privukla veliku pažnju kada ju je Kavinsky izveo s belgijskom pjevačicom Angele i francuskim bendom Phoenix tokom ceremonije zatvaranja Olimpijskih igara u Parizu 2024. godine.

Ministrica kulture Francuske Catherine Pegard izjavila je da je zemlja izgubila „jedan od svojih najunikatnijih glasova“, dodajući da će njegova muzika nastaviti odjekivati kroz generacije i van granica.

Predsjednik Emmanuel Macron također je odao počast, napisavši: „Kavinsky, zauvijek francuski ponos.“