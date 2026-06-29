Turska očekuje snažnu posvećenost na NATO samitu u Ankari radi jačanja evropske odbrane i očuvanja transatlantske veze

Erdogan i njemački kancelar Merz razgovarali o globalnim pitanjima Turska očekuje snažnu posvećenost na NATO samitu u Ankari radi jačanja evropske odbrane i očuvanja transatlantske veze

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan i njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak su razgovarali o regionalnim i globalnim pitanjima, kao i o bilateralnim odnosima, tokom telefonskog razgovora, saopćila je Direkcija za komunikacije Turske.

Predsjednik Erdogan je rekao da Turska želi ojačati svoje odnose s Njemačkom, naglašavajući važnost nastavka preduzimanja međusobnih koraka u tom pravcu.

Erdogan je dodao da Turska očekuje snažnu posvećenost na NATO samitu u Ankari kako bi se ojačala evropska odbrana i očuvala transatlantska veza.

Govoreći o tekućem ratu Rusije i Ukrajine, Erdogan je istakao napore Ankare, rekavši da Turska radi na postizanju trajnog mira i nastavku pregovora.