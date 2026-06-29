Turska osudila izraelske napade na sirijske pokrajine Quneitra i Daraa

Fatma Zehra Solmaz
29. juni 2026.•Ažuriranje: 29. juni 2026.
Ministarstvo vanjskih poslova Turske u ponedjeljak je najoštrije osudilo izraelske napade na sirijske pokrajine Quneitra i Daraa, navodeći da su tim napadima narušeni teritorijalni integritet, cjelovitost i suverenitet Sirije.
U saopćenju objavljenom na turskoj društvenoj platformi NSosyal, Ministarstvo je navelo da napadi također predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava i Sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine.
"Najoštrije osuđujemo izraelske napade na Quneitru i Darau, kojima se narušavaju teritorijalni integritet, jedinstvo i suverenitet Sirije. Ovi napadi, koji zanemaruju sigurnost sirijskog naroda i njegove imovine te dodatno pogoršavaju životne uslove civila u regionu, predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava i Sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine", navodi se u saopćenju.
Ministarstvo je također pozvalo međunarodnu zajednicu da ispuni svoju odgovornost i zaustavi napade koji ugrožavaju napredak Sirije ostvaren od decembra 2024. godine i podrivaju regionalnu stabilnost.