Parlamentarci iz savezničkih zemalja upoznali su se s radom Baykara i razvojem odbrambenih tehnologija u Turskoj

Predsjednici parlamenata NATO zemalja u posjeti Baykaru u Istanbulu Parlamentarci iz savezničkih zemalja upoznali su se s radom Baykara i razvojem odbrambenih tehnologija u Turskoj

Predsjedavajući parlamenata koji su prisustvovali parlamentarnom samitu NATO-a, čiji je domaćin bio predsjednik Velike nacionalne skupštine Turske (TBMM) Numan Kurtulmus, u Istanbulu, posjetili su Nacionalni tehnološki centar Baykar, javlja Anadolu.

Nakon samita održanog u ponedjeljak u palati Dolmabahce, predsjednik TBMM-a Kurtulmus i prisutni predsjedavajući parlamenata i visoki parlamentarni predstavnici iz savezničkih zemalja posjetili su Nacionalni tehnološki centar Baykar Technology/Ozdemir Bayraktar.

Tokom terenske posjete, koju je vodio predsjednik Baykara Selcuk Bayraktar, održana je prezentacija o aktivnostima kompanije, njenom radu u oblasti odbrambenih tehnologija i njenim inovativnim projektima.

Kurtulmus se tokom posjete sastao i sa Canan Bayraktar, suprugom preminulog Ozdemira Bayraktara, pionira ideala "Nacionalne tehnološke inicijative" i nacionalnih bespilotnih letjelica, te majkom predsjednika Baykara Selcuka Bayraktara.