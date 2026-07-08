Prva dama Turske poručila da je bila čast ugostiti lidere i njihove supružnike na svečanoj večeri

Emine Erdogan: NATO samit u Ankari treba ojačati dijalog i konsenzus Prva dama Turske poručila da je bila čast ugostiti lidere i njihove supružnike na svečanoj večeri

Supruga predsjednika Republike Turske Emine Erdogan izjavila je da očekuje da će NATO samit u Ankari doprinijeti jačanju dijaloga i kulture konsenzusa u vrijeme kada svijet traži rješenja za zajedničke izazove.

U objavi na društvenoj mreži NSosyal, Emine Erdogan osvrnula se na svečanu večeru koju su ona i predsjednik Recep Tayyip Erdoğan organizirali u čast lidera i njihovih supružnika koji učestvuju na 36. samitu šefova država i vlada NATO-a.

Kazala je da je bilo veliko zadovoljstvo ugostiti šefove država i vlada i njihove supružnike u okviru samita kojem je domaćin Turska.

„U vremenu kada se intenziviraju napori za pronalaženje rješenja za zajedničke probleme svijeta, nadam se da će ovaj važan samit dodatno unaprijediti dijalog i kulturu uzajamnog razumijevanja“, navela je Emine Erdogan.