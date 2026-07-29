Paredes, Molina i zvaničnik Ayala suočeni s mogućim optužbama za napad nakon finala protiv Španije

FIFA pokrenula disciplinski postupak zbog argentinskog transparenta o Falklandima i incidenata na Svjetskom prvenstvu Paredes, Molina i zvaničnik Ayala suočeni s mogućim optužbama za napad nakon finala protiv Španije

Krovna kuća fudbala FIFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Fudbalskog saveza Argentine zbog transparenta o Falklandskim ostrvima i više incidenata tokom Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Igrači Argentine držali su transparent s natpisom „Las Malvinas son Argentinas“ („Falklandska ostrva su argentinska“) tokom proslave polufinalne pobjede nad Engleskom u Atlanti. Ostrvima upravlja Velika Britanija, ali ih Argentina svojata.

U zvaničnom saopćenju FIFA je općenito ukazala na „neprimjerene poruke“ i moguće kršenje pravila koja zabranjuju korištenje sportskih događaja za demonstracije nesportskog karaktera.

Savez se također istražuje zbog diskriminatornih skandiranja i gestova, kašnjenja početka utakmica, sigurnosnih propusta i bacanja predmeta od strane navijača.

Odvojeno, Leandro Paredes, Nahuel Molina i zvaničnik Roberto Ayala suočavaju se s mogućim optužbama za napad nakon finala protiv Španije. Molina, Thiago Almada i španski reprezentativac Gavi također su pod istragom zbog navodnog nesportskog ponašanja.

FIFA je saopćila da će svi uključeni imati priliku da se izjasne prije nego što Disciplinski komitet donese odluku.