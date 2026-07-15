Oni igraju ovakve igre. Moramo biti spremni na to, kazao je Radoslaw Sikorski

Poljski ministar: Rusija bi mogla inscenirati napad dronom kako bi opravdala napad na NATO Oni igraju ovakve igre. Moramo biti spremni na to, kazao je Radoslaw Sikorski

Varšava kaže da takva aktivnost ima za cilj ne samo slabljenje Poljske, potkopavanje javne podrške Ukrajini, stvaranje podjela unutar NATO-a

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski izjavio je u srijedu da bi Rusija mogla izvesti provokaciju pod lažnom zastavom koristeći dronove, a zatim tvrditi da odgovara na napad, potencijalno stvarajući izgovor za vojnu akciju protiv članice NATO-a, javlja Anadolu.

"Ono što su sposobni je neka vrsta provokacije pod lažnom zastavom koristeći dronove - možda ukrajinske dronove - a zatim se pretvarati da odgovaraju na naš lažni, nepostojeći napad", rekao je Sikorski tokom debate u Predsjedničkoj biblioteci i muzeju Ronalda Reagana u Los Angelesu, o kojoj su poljski mediji široko izvještavali.

Sikorski je rekao da Rusiji nedostaju resursi za konvencionalni napad na savez, ali da bi mogla pribjeći insceniranom incidentu osmišljenom da manipuliše javnim mnjenjem i opravda eskalaciju.

"Oni igraju ovakve igre. Moramo biti spremni na to", dodao je.

Ministar vanjskih poslova je posljednjih dana više puta spomenuo mogućnost operacije, usred pojačane zabrinutosti u Poljskoj i drugim zemljama na istočnom krilu NATO-a zbog potencijalnih ruskih provokacija i hibridnih napada.

Upozorenje dolazi u trenutku kada se Poljska suočava s obnovljenom ruskom vojnom aktivnošću u blizini svojih granica.



U utorak su poljski borbeni avioni presreli ruski izviđački avion Il-20 iznad međunarodnih voda u Baltičkom moru nakon što se približio na oko 30 kilometara poljske obale u blizini Ustke.

Poljska, ključno logističko središte za zapadnu vojnu pomoć Ukrajini, više puta je optužila Rusiju za provođenje hibridnih operacija na njenoj teritoriji, uključujući sabotaže, cyber napade i kampanje dezinformacija.

Varšava tvrdi da je cilj aktivnosti ne samo direktno oslabiti Poljsku, već i potkopati javnu podršku Ukrajini i stvoriti podjele unutar NATO-a.

Sikorski je ipak rekao da i dalje vjeruje u američke sigurnosne garancije i tvrdi da je NATO postao jači otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu.