Poljski ministar: Rusija bi mogla inscenirati napad dronom kako bi opravdala napad na NATO

Jo Harper
15. juli 2026.•Ažuriranje: 15. juli 2026.
- Varšava kaže da takva aktivnost ima za cilj ne samo slabljenje Poljske, potkopavanje javne podrške Ukrajini, stvaranje podjela unutar NATO-a
Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski izjavio je u srijedu da bi Rusija mogla izvesti provokaciju pod lažnom zastavom koristeći dronove, a zatim tvrditi da odgovara na napad, potencijalno stvarajući izgovor za vojnu akciju protiv članice NATO-a, javlja Anadolu.
"Ono što su sposobni je neka vrsta provokacije pod lažnom zastavom koristeći dronove - možda ukrajinske dronove - a zatim se pretvarati da odgovaraju na naš lažni, nepostojeći napad", rekao je Sikorski tokom debate u Predsjedničkoj biblioteci i muzeju Ronalda Reagana u Los Angelesu, o kojoj su poljski mediji široko izvještavali.
Sikorski je rekao da Rusiji nedostaju resursi za konvencionalni napad na savez, ali da bi mogla pribjeći insceniranom incidentu osmišljenom da manipuliše javnim mnjenjem i opravda eskalaciju.
"Oni igraju ovakve igre. Moramo biti spremni na to", dodao je.
Ministar vanjskih poslova je posljednjih dana više puta spomenuo mogućnost operacije, usred pojačane zabrinutosti u Poljskoj i drugim zemljama na istočnom krilu NATO-a zbog potencijalnih ruskih provokacija i hibridnih napada.
Upozorenje dolazi u trenutku kada se Poljska suočava s obnovljenom ruskom vojnom aktivnošću u blizini svojih granica.
U utorak su poljski borbeni avioni presreli ruski izviđački avion Il-20 iznad međunarodnih voda u Baltičkom moru nakon što se približio na oko 30 kilometara poljske obale u blizini Ustke.
Poljska, ključno logističko središte za zapadnu vojnu pomoć Ukrajini, više puta je optužila Rusiju za provođenje hibridnih operacija na njenoj teritoriji, uključujući sabotaže, cyber napade i kampanje dezinformacija.
Varšava tvrdi da je cilj aktivnosti ne samo direktno oslabiti Poljsku, već i potkopati javnu podršku Ukrajini i stvoriti podjele unutar NATO-a.
Sikorski je ipak rekao da i dalje vjeruje u američke sigurnosne garancije i tvrdi da je NATO postao jači otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu.