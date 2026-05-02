Davide Ballerini osvojio 7. etapu Tura Turske - Sebastian Berwick vodeći u generalnom plasmanu s vremenom 24 sata, 22 minute i 44 sekunde

Italijanski biciklista Davide Ballerini iz tima XDS Astana Team pobijedio je u subotu u sedmoj etapi 61. Tura Turske.

Tridesetjednogodišnji vozač završio je etapu dugu 152,8 kilometara na relaciji Antalija - Antalija za tri sata, 19 minuta i 41 sekundu, ispred Marcelija Boguslawskog iz tima ATT Investments i Toma Crabbea iz Team Flanders-Baloise.

Australac Sebastian Berwick iz tima Caja Rural-Seguros RGA zadržao je vodstvo u generalnom plasmanu s ukupnim vremenom od 24 sata, 22 minute i 44 sekunde, čime je zadržao tirkiznu i crvenu majicu.

Pobjednik etape Ballerini osvojio je zelenu majicu, dok je bijelu zadržao turski biciklista Mustafa Tarakci iz Konya BBSK Cycling Team.

Osmodnevna utrka završava u nedjelju etapom dugom 105,2 kilometra na relaciji Ankara - Ankara.



Tura Turske je utrka kategorisana kao ProSeries događaj u kalendaru Union Cycliste Internationale Europe Toura i jedina je utrka u Turskoj tog nivoa.

Ruta obuhvata mediteranske i egejske obalne gradove poput Izmira, Ajdina, Mugle i Antalije.

Utrka je počela u Cesmeu kod Izmira, a završava u glavnom gradu Turske, Ankari, uz učešće 161 bicikliste iz 27 zemalja koji prelaze ukupno 1.133 kilometra.