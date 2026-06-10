Učesnici će razmatrati unapređenje regionalne saradnje, ekonomskog povezivanja, sigurnosti i održivog razvoja.

Zvaničnici iz regiona na Samitu SEECP-a u Sofiji Učesnici će razmatrati unapređenje regionalne saradnje, ekonomskog povezivanja, sigurnosti i održivog razvoja.

U glavnom gradu Bugarske u srijedu je počeo Samit Procesa saradnje Jugoistočne Evrope (SEECP), koji okuplja najviše zvaničnike država i vlada regiona, na kojem se očekuje i usvajanje zajedničke deklaracije.

Samit se ove godine održava pod sloganom “Jačanje regionalnog jedinstva za stabilnu, bezbjednu i održivu budućnost – osvrt na 30 godina partnerstva i napretka”, a učesnici će razmatrati unapređenje regionalne saradnje, ekonomskog povezivanja, sigurnosti i održivog razvoja.

Na skupu učestvuju brojni visoki zvaničnici regiona, uključujući predsjednicu Bugarske Ilijanu Jotovu, ministra vanjskih poslova Turske Hakana Fidana, šefa diplomatije Grčke Jorgosa Gerapetritisa, predsjednicu Slovenije Natašu Pirc Musar, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića, kao i predsjednike Crne Gore Jakova Milatovića, Sjeverne Makedonije Gordanu Siljanovsku Davkovu i Albanije Bajram Begaja.

Tokom samita očekuje se usvajanje Sofijske deklaracije, dok će Bugarska završiti mandat predsjedavanja 30. juna, nakon čega predsjedavanje SEECP-om od 1. jula 2026. preuzima Rumunija.

Proces saradnje Jugoistočne Evrope osnovan je 1996. godine s ciljem jačanja dobrosusjedskih odnosa, promocije dijaloga i unapređenja saradnje, uz perspektivu integracije u evropske i evroatlantske strukture.