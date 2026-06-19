Prema novim pravilima, državljani trećih zemalja koji dobiju rješenje o povratku morat će napustiti EU i mogu biti prebačeni u “centre za povratak“

Lideri EU-a pozivaju na intenziviranje rada na migracijama s fokusom na vanjska partnerstva Prema novim pravilima, državljani trećih zemalja koji dobiju rješenje o povratku morat će napustiti EU i mogu biti prebačeni u “centre za povratak“

Evropsko vijeće u petak je pozvalo na nastavak intenziviranog rada na svim segmentima migracione politike Evropske unije, uključujući vanjsku dimenziju i razvoj sveobuhvatnih partnerstava s trećim zemljama, navodi se u najnovijim zaključcima tog tijela.

Lideri EU-a razmotrili su napredak u zakonodavnom programu Unije i provedbi prethodnih odluka tokom sastanka u Briselu, uz osvrt na najnovija dešavanja u okviru tekućih reformi migracionog i azilantskog sistema EU-a.

“U svjetlu nedavnog pisma predsjednice Evropske komisije, Evropsko vijeće poziva da se intenzivirani rad nastavi na svim područjima, uključujući vanjsku dimenziju i sveobuhvatna partnerstva, u skladu s pravom EU-a i međunarodnim pravom“, navodi se u zaključcima.

Ova poruka dolazi u trenutku kada institucije EU-a napreduju u radu na novim pravilima koja uređuju povratak državljana trećih zemalja koji nezakonito borave na teritoriji Unije.

Paket reformi, o kojem su Evropski parlament i Vijeće Evropske unije postigli privremeni dogovor 1. juna, ove sedmice je odobren na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta.

Prema novim pravilima, odluke o povratku koje izdaju nacionalne vlasti obavezivat će pojedince da odmah ili u određenom roku napuste teritoriju države članice.

Državama članicama bit će dopušteno da u određenim slučajevima zadrže osobe u pritvoru, poput situacija kada postoji rizik od bijega ili sigurnosna prijetnja, uz sudski ili administrativni nadzor.

Zakonodavstvo također uvodi mogućnost uspostavljanja takozvanih “centara za povratak“ u trećim zemljama koje su spremne prihvatiti osobe kojima je određen povratak, izuzev maloljetnika bez pratnje, pod uvjetom da takvi aranžmani ispunjavaju standarde ljudskih prava i obaveze iz međunarodnog prava.