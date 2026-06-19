Lideri održali razgovore nakon zvanične ceremonije dočeka u uredu Dolmabahce

Erdogan primio premijera Singapura Wonga u Istanbulu Lideri održali razgovore nakon zvanične ceremonije dočeka u uredu Dolmabahce

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan primio je u petak uz zvaničnu ceremoniju u Istanbulu premijera Singapura Lawrencea Wonga, nakon čega su dvojica lidera održala bilateralne razgovore.

Ceremonija je održana u Predsjedničkom uredu Dolmabahce, gdje je Wong stigao u okviru svoje posjete Turskoj.

Nakon ceremonije, Erdogan i Wong održali su bilateralni sastanak, kao i razgovore na nivou delegacija.

Među učesnicima razgovora bili su turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, ministar trezora i finansija Mehmet Simsek, direktor za komunikacije Burhanettin Duran, glavni savjetnik predsjednika za sigurnost i vanjsku politiku Akif Cagatay Kilic te Bilal Erdogan, predsjednik Upravnog odbora Fondacije Ilim Yayma.