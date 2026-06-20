Puno idemo na putovanja. Ići ćemo u Tursku, rekao je američki predsjednik

Trump kazao da ide u Tursku na samit NATO-a Puno idemo na putovanja. Ići ćemo u Tursku, rekao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da ide u Tursku na samit NATO-a koji će biti održan u glavnom gradu Ankari od 7. do 8. jula.

"Puno idemo na putovanja. Ići ćemo u Tursku", rekao je Trump pripadnicima američkih zračnih snaga uoči svog odlaska iz zajedničke baze Andrews za Camp David.

Njegove primjedbe su uslijedile dok je predstavljao avion Boeing 747 koji je donirao Katar i koji bi trebao da se pridruži floti Air Force One.

Trump je također rekao da će se "u jednom trenutku" vratiti u Kinu na veliku konferenciju.

"Predsjednik Xi (Jinping) dolazi ovdje u septembru, ali mi se vraćamo na veliku konferenciju koja je u Kini", rekao je.