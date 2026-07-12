Zvaničnici: Američki napadi pogodili komunikacijski toranj i vojne objekte u Iranu Iranski zvaničnici prijavili napade u provincijama Kerman i Lorestan dok Washington pokreće novi val

Komunikacijski toranj u iranskoj provinciji Kerman pogođen je u nedjelju u najnovijem valu američkih napada na tu zemlju, saopćili su iranski zvaničnici.

Toranj se nalazio u južnim planinskim dijelovima provincije, javio je iranski informativni portal Entekhab, pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Saeed Pourali, zamjenik guvernera za politička, sigurnosna i društvena pitanja u provinciji Lorestan, izjavio je da su američke snage izvele dva noćna zračna napada na periferiji mjesta Veysian, prenosi državna televizija IRIB.

Pourali je naveo da nije bilo žrtava te da se situacija vratila u normalu.

Vojna baza u zapadnom gradu Khondab također je pogođena onim što je državna novinska agencija IRNA opisala kao „neprijateljske projektile“, pozivajući se na visokog lokalnog zvaničnika.

Napad se dogodio u nedjelju ujutro, a vlasti procjenjuju eventualne žrtve i materijalnu štetu, rekao je zvaničnik.

Napadi su dio trećeg vala američkih udara usmjerenih na radarske, raketne i dronske lokacije širom južnog Irana.

Uslijedili su nakon što je Iran otvorio vatru na komercijalne brodove u Hormuškom moreuzu i najavio zatvaranje tog strateškog plovnog puta do daljnjeg, dok je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopćila da je jedan član posade nestao.

Iran je, u međuvremenu, naveo da je izveo napade na američke vojne lokacije u Bahreinu, Kuvajtu, Kataru, Jordanu i Omanu, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati saopćili da su presreli i odgovorili na iranske raketne i napade dronovima.