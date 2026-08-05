Roboti u 14 općinskih parkova obavljaju poslove čišćenja, nadzora, turističkog vođenja i kontrole štetočina

Peking u gradske parkove “zaposlio“ 72 robota u jeku toplotnog vala Roboti u 14 općinskih parkova obavljaju poslove čišćenja, nadzora, turističkog vođenja i kontrole štetočina

ISTANBUL (AA) – Peking je ovog ljeta rasporedio 72 robotska “zaposlenika“ u 14 općinskih parkova, dodijelivši im zadatke od čišćenja i sigurnosnih patrola do turističkih obilazaka i kontrole štetočina tokom perioda visokih temperatura, objavio je u srijedu list “Global Times“.

U Ljetnoj palači roboti za čišćenje opremljeni senzorima mogu početi s radom u roku od 30 sekundi nakon što radnici zaduženi za higijenu putem mobilne aplikacije odrede područje rada i odaberu način čišćenja.

Mašine mogu skupljati otpad, prskati vodu, čistiti rubne dijelove te automatski prilagođavati intenzitet čišćenja u zavisnosti od količine pronađenog otpada. Također su dizajnirane tako da izbjegavaju pješake i vozila.

Park je također uveo robotske turističke vodiče koji pružaju informacije duž unaprijed određenih ruta, odgovaraju na pitanja posjetilaca i podsjećaju okupljene da održavaju red.

U parku Yuyuantan trenutno radi 11 robota, uključujući patrolnog robota visokog 1,5 metara opremljenog s više od deset modela umjetne inteligencije, radarima i kamerama.

Robot može prepoznati ponašanja poput pušenja i izdavati unaprijed snimljena glasovna upozorenja.

U međuvremenu, park Zizhuyuan rasporedio je robote za hvatanje komaraca koji simuliraju ugljen-dioksid iz ljudskog daha kako bi privukli insekte.

Program upotrebe robota počeo je 2024. godine, kada je Peking u parku Yuyuantan pokrenuo prvi pilot-projekt „robot + uređenje okoliša“.

Tokom protekle dvije godine, 23 robotska uređaja iz 18 kompanija prošla su terenska testiranja u tom parku, a uspješne tehnologije postepeno su proširene i na druge parkove.

Novoraspoređeni roboti za uklanjanje vodenog korova mogu rezati, sakupljati, isušivati, transportovati i istovarati vegetaciju, pri čemu mogu raditi daljinski ili autonomno.

Vlasti planiraju integrirati operativne podatke robota iz svih parkova kako bi poboljšale nadzor i proširile upotrebu robotike u urbanom uređenju okoliša i upravljanju parkovima.