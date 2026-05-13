Ukrajinski predsjednik je došao u pratnji supruge Olene Zelenski i ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe

Zelenski doputovao u Rumuniju na samit Bukureštanske devetorke Ukrajinski predsjednik je došao u pratnji supruge Olene Zelenski i ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski doputovao je u srijedu u Bukurešt kako bi učestvovao na samitu Bukureštanske devetorke, izvještava dopisnik Anadolu s lica mjesta.

Bukureštanska devetorka (B9), grupa devet istočnoevropskih članica NATO-a osnovana 2015. godine radi koordinacije sigurnosne i odbrambene politike, posebno kao odgovor na regionalne sigurnosne probleme nakon ukrajinske krize 2014. godine, okupila se u glavnom gradu Rumunije kako bi razgovarala o sigurnosnim pitanjima.

Ovogodišnji samit se održava uz učešće skandinavskih zemalja. Zelenski je stigao u pratnji supruge Olene i ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe.

Odvojeno, u izjavi na Telegramu, Zelenski je naveo da su planirani važni sastanci na marginama samita.

"Svima nama u svijetu su potrebna zajednička rješenja, zajednički rad, kako bi bilo više sigurnosti za sve. Privući ćemo dodatne resurse za našu odbranu i proširiti format sporazuma o dronovima (Drone Deals)", rekao je on.

Dodao je da će se njegova supruga sastati s prvom damom Rumunije Mirabelom Gradinaru i učestvovati u potpisivanju memoranduma o pristupanju rumunskih univerziteta globalnoj koaliciji Ukrajinskih studija.