Papa Lav izrazio "duboku zabrinutost" za Liban i crkve na Bliskom istoku Papa navodi "teška iskušenja" s kojima se Liban suočava tokom sastanka s poglavarom Armenske apostolske crkve

Papa Lav XIV izrazio je u ponedjeljak "duboku zabrinutost" za narod Libana i crkve širom Bliskog istoka tokom sastanka s katoliakosom Aramom I, prenosi Vatican News.

"Uvjeravam vas u svoje svakodnevne molitve i duboku zabrinutost koju osjećam za narod Libana i za crkve Bliskog istoka", rekao je papa tokom razgovora s katoliakosom Aramom I, poglavarom Armenske apostolske crkve.

Osvrćući se na svoju posjetu Libanu u decembru prošle godine, papa Lav je istakao dugu tradiciju suživota različitih vjerskih zajednica u toj zemlji.

On je kazao da se Liban suočava s "teškim iskušenjima" i upozorio da su jedinstvo i integritet zemlje ponovo pod prijetnjom.

Prema Vatikanu, jurisdikcija Arama I uključuje Liban, Siriju, Kipar, Kuvajt, Ujedinjene Arapske Emirate, regiju Zaljeva, Iran, Grčku i Ameriku. Sjedište Katolikosata nalazi se u Anteliasu u Libanu od 1930. godine.

Ovaj privatni sastanak označio je prvu zvaničnu posjetu katolikosa papi Lavu XIV.