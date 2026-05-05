Rumunski premijer smijenjen glasanjem o nepovjerenju Parlament raspušta Bolojan vladu sa 281 glasom

Rumunski premijer smijenjen je u utorak nakon što je parlament izglasao nepovjerenje njegovoj vladi, objavili su lokalni mediji, javlja Anadolu.

Vlada Ilie Bolojana smijenjena je nakon što su zakonodavci usvojili prijedlog sa 281 glasom, izvijestila je televizija Antena 3 CNN.

Govoreći tokom debate prije glasanja, premijer je prijedlog nazvao "lažnim, ciničnim i vještačkim". Rekao je da zemlje koje se suočavaju s višestrukim krizama trebaju nastojati konsolidovati vlade, a ne zamjenjivati ​​ih.

Socijaldemokratska partija (PSD) odigrala je odlučujuću ulogu u usvajanju prijedloga. Zajedno sa Savezom za Uniju Rumuna (AUR), prošle sedmice je najavila da će podnijeti zajednički prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi.

Tenzije su rasle između bivših koalicionih partnera, a PSD se distancirao od vlade, a njeni ministri su podnijeli ostavke.

Bolojan je kritikovao taj potez, optužujući PSD da destabilizuje vladu bez predstavljanja alternativnog plana upravljanja.