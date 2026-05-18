Aktivistica Mi Hoa Lee kaže da su dronovi i vojni brodovi okružili konvoj prije presretanja

Globalna flotila Sumud tvrdi da konvoj nastavlja put prema Gazi uprkos presretanjima Aktivistica Mi Hoa Lee kaže da su dronovi i vojni brodovi okružili konvoj prije presretanja

Aktivisti flotile čekaju moguće ukrcavanje izraelskih snaga uz zadržavanje vjere u međunarodne mehanizme kontrole, rekao je aktivista na brodu

Aktivistica Mi Hoa Lee, koja se nalazi na brodu Globalne flotile Sumud, izjavila je za Anadolu u ponedjeljak da humanitarni konvoj nastavlja plovidbu prema Gazi uprkos presretanjima izraelskih snaga.

Govoreći s broda Kasr-i Sadabad, koji plovi pod engleskom zastavom, Lee je rekla da je flotila isplovila iz turskog primorskog distrikta Marmaris i da je na moru već 33 dana.

Kazala je da su se dronovi i vojni brodovi počeli pojavljivati oko konvoja tokom noći, dok su presretanja počela oko 11 sati po lokalnom vremenu.

Prema njenim riječima, flotilu je u početku činilo gotovo 60 brodova s oko 500 civila iz približno 45 zemalja u okviru nenasilne humanitarne misije čiji je cilj probijanje opsade Gaze.

Uprkos presretanjima, Lee je rekla da preostali brodovi nastavljaju plovidbu prema Gazi.

Izraelsku intervenciju u međunarodnim vodama opisala je kao nezakonitu i kriminalnu te pozvala međunarodnu javnost da obrati pažnju na flotilu, kao i na Palestince u Gazi i na okupiranoj Zapadnoj obali.

Drugi aktivista na flotili Giorgio Pattirekao je za Anadolu da njegovo plovilo još nije svjedočilo pokušajima ukrcavanja, iako vojni brod kruži u blizini dok posada izvodi manevre izbjegavanja.

Patti je rekao da atmosfera na brodu ostaje kooperativna i mirna.

"Iako Izrael djeluje izvan uspostavljenog pravnog okvira, imamo vjeru u međunarodne mehanizme kontrole i čekamo moguće ukrcavanje", rekao je.

Također je pozvao međunarodnu zajednicu da djeluje protiv kršenja građanskih i ljudskih prava u Gazi i okupiranim palestinskim teritorijama.

Odbacujući optužbe da je flotila povezana s nasiljem ili terorističkim organizacijama, Patti je rekao da je jedina svrha misije dostavljanje humanitarne pomoći Gazi i osporavanje izraelske blokade mirnim i zakonitim sredstvima.

Kazao je da je flotila dio međunarodnog civilnog pokreta koji prevozi isključivo humanitarnu pomoć i volontere.

"Mi smo dio međunarodnog civilnog pokreta koji prevozi isključivo pomoć i volontere. Nismo nasilni i, iznad svega, uvijek djelujemo unutar pravnog i etičkog okvira", dodao je.