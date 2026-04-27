Više od deset posto svjetskih okeana pod zaštitom Šest godina nakon roka 2020. godine, prekretnica označava trećinu puta do cilja za 2030. godinu, stručnjak upozorava da sama pokrivenost nije dovoljna

Više od 10% svjetskih okeana je prvi put formalno proglašeno zaštićenim područjima, prema zajedničkoj studiji koju su objavili Svjetski centar za praćenje očuvanja prirode (UNEP-WCMC) Programa UN-a za okoliš i Međunarodna unija za očuvanje prirode (IUCN).

Studija pokazuje da formalna pokrivenost zaštite okeana iznosi 10,01%, što je opisano kao veliko dostignuće za očuvanje okeana. Međutim, postizanje cilja od 30% za 2030. godinu u okviru Okvira za globalnu biodiverzitet Kunming-Montreal zahtijevat će određivanje dodatnog područja otprilike veličine Indijskog okeana. Globalna pokrivenost okeana i obala iznosila je 8,6% u 2024. godini, s približno 5 miliona kvadratnih kilometara dodanih zaštićenim područjima u posljednje dvije godine.

- Cilj postignut sa šest godina zakašnjenja

Iako su se zemlje obavezale prema Aiči ciljevima biodiverziteta da zaštite 10% okeana do 2020. godine, prekretnica je dostignuta tek u aprilu 2026. godine -- šest godina nakon predviđenog roka. Izvještaj o zaštićenoj planeti za 2024. godinu, koji procjenjuje tempo proglašenja zaštićenih i konzerviranih područja, otkrio je da je najveći napredak od 2020. godine postignut u okeanima, iako se većina dogodila unutar nacionalnih voda.

- Obaveza zaštite do 2030. godine

U razgovoru za Anadolu, direktor Svjetskog centra za praćenje očuvanja prirode (UNEP-WCMC) pri Programu UN-a za okoliš Neville Ash rekao je da Svjetska baza podataka o zaštićenim i konzerviranim područjima (WDPCA) pruža službeni mehanizam praćenja za Cilj 3 Okvira za globalnu biodiverzitet Kunming-Montreal (KMGBF), koji poziva na to da 30% zemljišta i voda bude unutar zaštićenih područja i drugih učinkovitih mjera očuvanja zasnovanih na području (OECM) do 2030. godine.

Ash je rekao da UNEP-WCMC sarađuje s nacionalnim vladama na redovnom ažuriranju podataka u WDPCA-i, uključujući digitalne karte granica zaštićenih područja, koje se analiziraju mjesečno.

"April 2026. bio je prvi put da je pokrivenost okeana premašila 10%. Dostizanje prekretnice od 10% znači da je svijet postigao cilj koji je imao rok 2020. godine i znači da smo na trećini puta prema trenutnoj ambiciji da 30% okeana bude zaštićeno do 2030. godine", rekao je.

Međutim, naglasio je da sama pokrivenost ne govori cijelu priču. Zaštićena područja moraju biti određena i u područjima koja su važna za biodiverzitet, da su međusobno dobro povezana i da se njima dobro upravlja - što je posebno važno u morskom području, gdje je povezanost između zaštićenih područja ograničena, a podaci o njihovoj učinkovitosti i dalje oskudni.

Ash je napomenuo da, iako nacionalne vode imaju relativno visoku pokrivenost od 23,2%, samo 1,7% okeana izvan nacionalne jurisdikcije nalazi se unutar zaštićenih područja.



"Proširenje zaštićenih područja smanjuje pritisak na okean i pomaže oporavku biodiverziteta", rekao je.

Dodao je da je Cilj 3 jedan od 23 cilja i 4 šira cilja unutar okvira Kunming-Montreal, te da poboljšanje ukupnog zdravlja okeana zahtijeva provedbu cijelog okvira, ne samo proširenje pokrivenosti zaštićenim područjem.

- Očuvanje okeana može usporiti klimatsku krizu

Ash je istakao ulogu zaštićenih područja u rješavanju klimatske krize, napominjući da zdravi okeanski ekosistemi vezuju i skladište ugljik, smanjujući nivoe ugljičnog dioksida u atmosferi, te da mjere za zaštitu zdravlja okeanskih ekosistema stoga mogu pomoći u sprečavanju ubrzanja klimatskih promjena.

"Zdravi obalni ekosistemi, poput grebena i mangrova, također igraju važnu ulogu u smanjenju utjecaja ekstremnih vremenskih događaja povezanih s klimatskim promjenama na obalne zajednice", rekao je.

O proširenju zaštićenih okeanskih područja, Ash je rekao da su vlade prvenstveno odgovorne za određivanje zaštićenih područja u svojim nacionalnim vodama - bilo stvaranjem novih područja kojima upravlja vlada ili priznavanjem područja kojima upravljaju autohtoni narodi, lokalne zajednice i privatni akteri.

U područjima izvan nacionalne jurisdikcije, rekao je da najveća prilika leži u provedbi novog Ugovora o otvorenom moru, poznatog kao Biodiverzitet izvan nacionalne jurisdikcije (BBNJ), koji stvara mehanizam za određivanje zaštićenih morskih područja u međunarodnim vodama.