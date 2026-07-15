Civilni kontrolni toranj koristi se za akcije spašavanja ribara i sigurnost pomorske trgovine, navodi Uprava za luke i pomorstvo pokrajine Sistan i Balučistan

Uprava iranskih luka saopštila da je američki projektil pogodio centar za pomorski saobraćaj u Chabaharu Civilni kontrolni toranj koristi se za akcije spašavanja ribara i sigurnost pomorske trgovine, navodi Uprava za luke i pomorstvo pokrajine Sistan i Balučistan

Centar za kontrolu pomorskog saobraćaja u luci Chabahar, na jugoistoku Irana, pogođen je američkim projektilima tokom noćnih napada, pri čemu je oštećena njegova struktura, saopštila su u srijedu Uprava za luke i pomorstvo pokrajine Sistan i Balučistan, javlja Anadolu.

Služba za odnose s javnošću ove uprave navela je u saopštenju da je lučki centar za kontrolu pomorskog saobraćaja pogođen nakon američkih napada na luku Chabahar.

Pomorski kontrolni toranj je civilni objekat koji se uglavnom koristi za operacije potrage i spašavanja ribara na moru, kao i za osiguranje pomorske trgovine, dodaje se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da prema prvim informacijama nema prijavljenih žrtava.

Ovaj incident uslijedio je nakon što je novinska agencija Fars, pozivajući se na ranije izjave pokrajinskog zvaničnika, javila da su silo za skladištenje pšenice i još jedna lokacija u iranskoj jugozapadnoj pokrajini Khuzestan također pogođeni američkim projektilima tokom noći.

Ranije u utorak, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se udari na Iran nastaviti i intenzivirati u narednim danima, upozorivši da će SAD sljedeće sedmice početi gađati elektrane i mostove u zemlji, osim ako se Teheran ne vrati za pregovarački sto.

Tenzije između SAD-a i Irana eskalirale su posljednjih dana oko Hormuškog tjesnaca, pri čemu dvije strane razmjenjuju napade uprkos memorandumu o razumijevanju postignutom uz posredovanje Pakistana, a koji je imao za cilj okončanje sukoba i postizanje trajnog mirovnog sporazuma.

Iran je također uputio pismo Ujedinjenim nacijama u kojem optužuje SAD za kršenje Islamabadskog memoranduma o razumijevanju.