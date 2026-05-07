UN: Humanitarna situacija u Libanu „ostaje nestabilna“ - Portparol UN-a Stephane Dujarric opisao izraelski napad na Bejrut kao „veoma alarmantan razvoj događaja“

Humanitarna situacija u Libanu ostaje nesigurna dok Izrael nastavlja sa udarima i rušenjima širom dijelova zemlje kršeći prekid vatre, saopćio je UN u četvrtak, javlja Anadolu.

Izrael je u srijedu izveo udar na Bejrut za koji tvrdi da je ubio Ahmeda Balouta, šefa Hezbollahovih elitnih Radwan snaga. Hezbollah nije komentarisao navodno ubistvo, ali je udar na stan u južnim predgrađima libanske prijestolnice uzrokovao veliku štetu.

Portparol UN-a Stephane Dujarric izjavio je da situacija u Libanu „ostaje nestabilna“, opisujući izraelski udar kao „veoma alarmantan razvoj događaja“.

„Duboko smo zabrinuti i zbog izvještaja o civilima koji su također ubijeni u napadu, a što uključuje i djecu. Još jednom pozivamo sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost, u potpunosti poštuju međunarodno pravo, uključujući međunarodno humanitarno pravo“, rekao je on.

Dujarric je također kazao da su mirovne snage UN-a i njihovi položaji u južnom Libanu „direktno pogođeni tekućim neprijateljstvima“.

Naveo je da je položaj mirovnih snaga u južnom gradu al-Bayada bio pod napadom u srijedu, što je rezultiralo razmjenom vatre i izraelskom vojnom aktivnošću u obližnjim područjima.

Dujarric je dodao i da se dron sa optičkim vlaknima koji je nosio eksploziv srušio unutar položaja mirovnih snaga u srijedu, probivši krov jednog objekta.

„Uređaj, na sreću, nije detonirao i nije uzrokovao daljnju štetu“, rekao je on.