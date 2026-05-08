Turske firme potpisale izvozne ugovore vrijedne skoro osam milijardi dolara u prva tri dana sajma odbrane SAHA 2026

Kao zemlja, postigli smo historijski rekord na SAHA 2026, kazao je predsjedavajući SAHA Istanbul Haluk Bayraktar

Turske kompanije potpisale su izvozne ugovore vrijedne skoro osam milijardi dolara (6,83 milijarde eura) tokom prva tri dana Međunarodnog sajma odbrane i zrakoplovstva SAHA 2026, rekao je u petak predsjedavajući SAHA Istanbul Haluk Bayraktar, javlja Anadolu.

"U prva tri dana sajma, naše kompanije potpisale su izvozne ugovore vrijedne skoro osam milijardi dolara. Iskreno čestitam svim našim članovima SAHA Istanbul koji su izgradili ovo ponosno dostignuće", rekao je Bayraktar na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Na SAHA 2026, kao zemlja, postigli smo historijski rekord", dodao je.

Turske firme predstavljaju najnovije vrhunske proizvode na sajmu SAHA 2026, koji se održava od 5. do 9. maja u Istanbul Expo Centru. Događaj organizuje najveći turski i evropski klaster odbrambene, avijacijske i svemirske industrije, a agencija Anadolu je globalni komunikacijski partner.