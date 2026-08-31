Recep Tayyip Erdogan će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju

Turski predsjednik doputovao u Kirgistan Recep Tayyip Erdogan će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan stigao je u ponedjeljak u glavni grad Kirgistana Biškek, gdje će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju (SCO), organizacije koja se smatra protutežom utjecaju Sjedinjenih Američkih Država.

Erdogana su na Međunarodnom aerodromu Manas dočekali kirgiski premijer Adylbek Kasymaliev i ambasador Turske u Biškeku Mekin Mustafa Kemal Okem.

U pratnji predsjednika je i njegova supruga Emine Erdogan.

Erdogan bi u ponedjeljak navečer trebao prisustvovati ceremoniji otvaranja Svjetskih nomadskih igara na stadionu Biškek Arena.