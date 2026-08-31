Bart De Wever navodi da se kontinent također bori da osigura vlastitu odbranu dok se Belgija priprema za velika rezanja budžeta

Belgijski premijer: Evropa zaostaje za SAD-om i Kinom u inovacijama i produktivnosti Bart De Wever navodi da se kontinent također bori da osigura vlastitu odbranu dok se Belgija priprema za velika rezanja budžeta

Evropa zaostaje za SAD-om i Kinom u inovacijama i produktivnosti te se bori da osigura vlastitu odbranu, izjavio je u ponedjeljak belgijski premijer Bart De Wever, prenosi Anadolu.

„Cijela Evropa je u poteškoćama, svijet se mijenja veoma brzo, a Evropa je postala stari kontinent. Kinezi i Amerikanci nas prestiguju; više nismo na čelu u inovacijama i produktivnosti, tako da trpimo udarce sa svih strana“, rekao je De Wever za televiziju Bel RTL.

„Nismo sposobni brinuti o vlastitoj odbrani; stalno nas ponižavaju“, dodao je on.

De Wever je kazao da su Evropljani svjesni izazova s kojima se kontinent suočava i ustvrdio da je javnost spremna na teške mjere.

„Tako da ljudi vrlo dobro znaju da se moramo pokrenuti, a svakako u Belgiji imamo ozbiljne probleme“, rekao je.

Njegove izjave uslijedile su u trenutku kada federalna vlada Belgije priprema značajne budžetske uštede, s ciljem da do 2029. godine pronađe oko 10 milijardi eura (11,7 milijardi dolara).

De Wever je priznao da će mjere imati širok utjecaj na stanovništvo.

„Ne spavam dobro i mnogo razmišljam o tome“, kazao je, govoreći o predstojećim budžetskim odlukama.

„Nalazimo se u situaciji u kojoj će svako osjetiti posljedice onoga što radimo, bez obzira na to kako to uradili“, dodao je.

De Wever je također upozorio na očekivanja da bi se napori za povećanje prihoda vlade mogli ograničiti samo na malu grupu bogatih poreznih obveznika.

„Ako tražimo prihode, biće to od bogatih. A neko ko je bogat uvijek je bogatiji od vas. Vi nikada niste bogati; to je neko drugi, bogatiji od vas, ko mora platiti račune“, rekao je.

„Svako misli: ako pravimo uštede, biće to na račun mog komšije, a ne na moj“, dodao je.