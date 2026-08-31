Hakan Fidan kaže da su odluke donesene na prvom sastanku Strateškog političkog i odbrambenog komiteta u Istanbulu

Fidan: Sporazum iz Meke donio prve institucionalne odluke Hakan Fidan kaže da su odluke donesene na prvom sastanku Strateškog političkog i odbrambenog komiteta u Istanbulu

Prve institucionalne odluke Sporazuma o zajedničkoj odbrani iz Meke formalno su donesene na sastanku u Istanbulu, saopćio je u ponedjeljak turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan.

Fidan je u objavi na turskoj društvenoj mreži NSosyal komentarisao prvi sastanak Strateškog političkog i odbrambenog komiteta, uspostavljenog u okviru Zajedničkog odbrambenog sporazuma iz Meke, koji je održan u Istanbulu.

"Danas smo zajedno s našom braćom iz Pakistana i Saudijske Arabije formalno donijeli prve institucionalne odluke Sporazuma o zajedničkoj odbrani na sastanku Strateškog političkog i odbrambenog komiteta koji smo održali u Istanbulu", rekao je Fidan.

"Zahvaljujemo svim zvaničnicima koji su dali doprinos. Neka ovo još jednom bude dobro za naš region", dodao je.

Ministri vanjskih poslova i odbrane, zajedno s načelnicima generalštabova Turske, Pakistana i Saudijske Arabije, sastali su se u ponedjeljak u Istanbulu u okviru Strateškog političkog i odbrambenog komiteta, uspostavljenog Zajedničkim odbrambenim sporazumom iz Meke.