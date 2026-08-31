Bekim Sejdiu bio je sudija Ustavnog suda od 2015. do 2021. godine

Postignut sporazum LVV-LDK: Bekim Sejdiu kandidat za predsjednika Kosova Bekim Sejdiu bio je sudija Ustavnog suda od 2015. do 2021. godine

Lider Pokreta Samoopredjeljenje (LVV) Albin Kurti i lider Demokratskog saveza Kosova (LDK) Lumir Abdixhiku saopćili su da su postigli sporazum o kandidaturi Bekima Sejdiua za zajedničkog kandidata za predsjednika Republike Kosovo, javlja Anadolu.

Na konferenciji za medije nakon sastanka dvojice lidera stranaka, lider LDK-a Lumir Abdixhiku rekao je da su od 9. jula počeli kontinuirani sastanci i razgovori o institucionalnoj stabilnosti te da su bili odlučni pronaći rješenje kako bi se krenulo naprijed.

Abdixhiku je rekao da pregovori nisu bili laki.

"Obje strane bile su posvećene tome da se opredijele za konsenzualnog kandidata za predsjednika Republike Kosovo. Tokom razgovora spominjana su brojna istaknuta imena koja imaju podršku i građana i u mnogim dijelovima Kosova, koja su dala profesionalni i nacionalni doprinos našem društvu i koja imaju demokratske i državničke vrijednosti. Od svih predloženih i razmatranih imena, među kojima su svi bili istaknuti pojedinci, tokom zajedničkih razgovora usaglasili smo se oko jednog imena, a to je profesor doktor Bekim Sejdiu. Karijera profesora doktora Sejdiua je izuzetna i bogata, s različitim iskustvima i važnim funkcijama", rekao je Abdixhiku.

Konferenciji je prisustvovao i Bekim Sejdiu, koji je rekao da mu predstavlja veliku čast što su se dvije stranke usaglasile da njegovo ime bude kandidat za predsjednika Kosova.

Kazao je da je svjestan tereta odgovornosti koji nosi funkcija predsjednika, ali da će predano služiti građanima i državi.

Bekim Sejdiu bio je sudija Ustavnog suda od 2015. do 2021. godine. Prije imenovanja za sudiju Ustavnog suda bio je ambasador Kosova u Turskoj od 2008. do 2012. godine i generalni konzul u New Yorku od 2012. do 2014. godine.

Sejdiu je također profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini od 2002. godine.