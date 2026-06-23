"Sav taj novac se vraća u vidu kupovine hrane, koja je (Irancima) očajnički potrebna", kaže američki predsjednik

Trump kaže da će ublažavanje sankcija Iranu ići naruku uglavnom američkim farmerima "Sav taj novac se vraća u vidu kupovine hrane, koja je (Irancima) očajnički potrebna", kaže američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da bi svako ublažavanje sankcija Iranu "u velikoj mjeri" koristilo američkim poljoprivrednicima, upozoravajući da Teheran mora ispuniti svoje obaveze ili se suočiti s posljedicama.

Obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu, Trump je rekao da se više od 90 miliona ljudi Irana suočava sa ozbiljnom nesigurnošću hrane i da će svaki novac koji se oslobodi ukidanjem sankcija biti potrošen na uvoz poljoprivrednih proizvoda iz SAD-a.

"Ako sankcije nestanu, novac će biti uložen u ovu zemlju", rekao je Tramp. “Sav taj novac se vraća u obliku kupovine hrane, koja im je očajnički potrebna… Novac koji prikupimo ići će našim poljoprivrednicima, uglavnom našim farmerima.”

Trump je rekao da je Hormuški moreuz "potpuno otvoren", tvrdeći da je SAD u nedjelju zabilježio najveći jednodnevni tranzit nafte plovnim putem.

“Unijeli smo više nafte jučer nego ikada, koja je ikada prošla kroz moreuz”, rekao je, dodajući: “Vidjećemo kako će sve to ići, ali imamo dvije stvari: imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje.”

"Mislim da je blokada bila efektnija od bacanja bombi", rekao je Trump.

Što se tiče šireg nuklearnog sporazuma, Trump je uputio direktno upozorenje Teheranu, rekavši da će Washington odgovoriti ako Iran ne ispoštuje svoje obaveze.

"Ako Iran ne ispuni njihov dogovor, ili ako se ne ponašaju, učinit ću ono što moram", rekao je on.

O Libanu je Trump upitan o izjavi izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da se izraelske snage neće povući iz te zemlje.

"Ja sam rješavač problema, rješavam probleme vrlo brzo, uključujući i Bibija (Netanyahu)", rekao je Trump.

SAD i Iran su daljinski potpisali memorandum o razumijevanju prošle sedmice, pokrenuvši 60-dnevni pregovarački rok za rješavanje sporova, uključujući sudbinu iranskih zaliha obogaćenog uranijuma, njegov nuklearni program i druga neriješena pitanja.

Dokument od 14 tačaka poziva na hitan i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući Liban, uklanjanje pomorske blokade Irana i siguran prolazak komercijalnih brodova kroz Hormuški moreuz.

Također uključuje plan rekonstrukcije i ekonomskog razvoja Irana u vrijednosti od najmanje 300 milijardi dolara, odustajanje od izvoza nafte, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ponovnu potvrdu Teherana da neće razvijati nuklearno oružje.