Guverner Centralne banke kaže da sredstva koja bi trebala biti isplaćena Iranu prema okvirnom sporazumu sa SAD-om još nisu oslobođena

Iranska centralna banka tvrdi da je izvoz nafte pao na nulu usljed rata i sankcija Guverner Centralne banke kaže da sredstva koja bi trebala biti isplaćena Iranu prema okvirnom sporazumu sa SAD-om još nisu oslobođena

Guverner Iranske centralne banke izjavio je u srijedu da je izvoz nafte u zemlji pao na nulu usljed rata i sankcija, ali da su vlasti poduzele pripreme za upravljanje rezultirajućim gubitkom prihoda, javlja Anadolu.

"Nema sumnje da se suočavamo s ograničenjima izvoza nafte. Razgovarao sam i s Iračanima i Katarcima, njihovi prihodi od prodaje nafte pali su na nulu. Isto se dogodilo i nama, i realnost je da ne izvozimo naftu", rekao je Abdolnaser Hemmati u televizijskom intervjuu.

Rekao je da su vlada i Centralna banka poduzele potrebne pripreme za takvu situaciju.

Hemmati je rekao da je razlika između Irana u poređenju s Irakom i Katarom u tome što ove dvije posljednje zemlje mogu pristupiti svojim rezervama centralne banke, dok je SAD blokirao iranske devizne rezerve.

"Amerikanci su zamrznuli naše devizne rezerve i ne dozvoljavaju nam da ih povučemo", rekao je.

Hemmati je rekao i da iranska sredstva za koja se očekivalo da će biti oslobođena prema okvirnom mirovnom sporazumu koji je Teheran postigao s Washingtonom u junu u Islamabadskom memorandumu, osmišljenom da utre put konačnom dogovoru koji još nije ostvaren, još nisu oslobođena.

"Pitanje Islamabadskog sporazuma i oslobađanja resursa je zasebna stvar. Resursi koji su trebali biti oslobođeni prema ovom sporazumu još nisu oslobođeni", rekao je.

Osvrćući se na nedavnu posjetu Iraku, Hemmati je rekao da Iran ima snažne političke i ekonomske odnose sa svojim susjedom.

Prije rata, Iran je godišnje izvozio robu i usluge u Irak u vrijednosti od 12 milijardi dolara (oko 10,3 milijarde eura), uključujući četiri milijarde dolara (oko 3,4 milijarde eura) vezane za iračku vladu, poput plina i električne energije, i osam milijardi dolara (oko 6,9 milijardi eura) koje uključuju privatni sektor, rekao je.

Hemmati je rekao da se Irak obavezao da će riješiti neizmirene obaveze prema Iranu, napominjući da se i sam Bagdad suočava s poteškoćama zbog zatvaranja Hormuškog moreuza i poremećaja u prihodima od nafte.

Rekao je da su vođeni razgovori o olakšavanju transfera i korištenja iranskih sredstava koja se nalaze u iračkoj banci, dodajući da Teheran očekuje poboljšanja.

Hemmati je rekao i da su se tokom sastanka s iračkim premijerom dvije strane složile da rade na korištenju resursa Trgovinske banke Iraka kako bi se osigurala podrška za garancije izdate iranskim izvođačima radova koji posluju u Iraku.

Irački premijer je odobrio prijedlog i izdao upute za olakšavanje mjere, dodao je.

Američke sankcije dugo su usmjerene na iranski izvoz nafte i pristup međunarodnim finansijskim kanalima, a Washington nastoji ograničiti glavni izvor prihoda Teherana u stranoj valuti.

Hemmatijeva izjava došla je u trenutku obnovljenih vojnih tenzija između Irana i SAD-a nakon raskida aranžmana prema junskom okvirnom sporazumu i nastavka neprijateljstava između dvije strane.