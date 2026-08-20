Američki predsjednik upozorava da će se svaka zemlja koja dozvoli svojim finansijskim institucijama, preduzećima da pruže bilo kakvu vrstu spasa Iranu, suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama

Trump najavio "najrazorniju ekonomsku operaciju" protiv Irana Američki predsjednik upozorava da će se svaka zemlja koja dozvoli svojim finansijskim institucijama, preduzećima da pruže bilo kakvu vrstu spasa Iranu, suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je najavio "najrazorniju ekonomsku operaciju ikada poduzetu protiv neke zemlje", dodatno pojačavajući kampanju izolacije Irana i upozorivši zemlje i kompanije koje pomažu Teheranu na teške ekonomske posljedice, javlja Anadolu.



"Niko Islamskoj Republici Iran nije pružio veću priliku za postizanje dogovora od mene. Nažalost po njih, nisu je iskoristili. Stoga danas najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikada poduzetu protiv bilo koje zemlje. Ovo će biti ekonomski rat i izolacija nezapamćenih razmjera", poručio je Trump na svojoj platformi Truth Social.



SAD će nastojati da prekine finansijske i komercijalne kanale koji Iranu pružaju ekonomsku podršku, rekao je on.

"Danas najavljujem i da će se svaka zemlja koja dozvoli svojim finansijskim institucijama, preduzećima, aerodromima ili vladinim subjektima da pruže bilo koju vrstu spasa Iranu sama suočiti s ogromnim ekonomskim posljedicama", dodao je.

Trump je posebno naveo krijumčarenje nafte, finansijske swap linije, gotovinske transfere, mjenjačnice, registre brodova i lažne kompanije kao aktivnosti koje se moraju okončati.

"Sve to sada treba da stane", rekao je.

Trump je tvrdio da su vojni kapaciteti Irana ozbiljno degradirani, rekavši: "Njihova mornarica je nestala, njihove zračne snage su uništene, njihove vojne fabrike su sada ruševine."

Iransku valutu nazvao je "bezvrijednom" navodeći da zemlja "visi o koncu".

Trump je kampanju nazvao "Ekonomskim danom D" i pozvao američke saveznike da se pridruže Washingtonu u izolaciji Irana.

"Potrebni su nam svi naši saveznici da stanu uz Sjedinjene Američke Države kako bismo izolovali i porazili iransku prijetnju", rekao je.

Ponovio je dugogodišnji stav svoje administracije o iranskom nuklearnom programu.

"Iran nikada neće imati nuklearno oružje", rekao je.