Raketama je za misije Globalstara i Američkih svemirskih snaga trebalo svega 38,5 minuta, a drugim pojačivačem ostvaren je 650. povratak Falcona na Zemlju

SpaceX postavio rekord u brzini lansiranja dvije misije Falcona 9 Raketama je za misije Globalstara i Američkih svemirskih snaga trebalo svega 38,5 minuta, a drugim pojačivačem ostvaren je 650. povratak Falcona na Zemlju

Američka kompanija SpaceX u subotu navečer lansirala je dvije rakete Falcon 9 za kompaniju Globalstar i Američke svemirske snage (USSF), postavivši kompanijski rekord jer su misije realizirane u razmaku od svega 38,5 minuta, objavili su američki mediji.

Prema navodima portala "Spaceflight Now", prva raketa lansirana je iz baze Cape Canaveral Space Force Station, noseći osam satelita kompanije Globalstar namijenjenih obnovi njene konstelacije u niskoj Zemljinoj orbiti.

Prvi stepen rakete Falcon 9, označen kao B1090, obavio je svoj 14. let, a oko osam minuta nakon lansiranja uspješno je stigao u planiranu zonu.

Drugi Falcon 9 lansiran je iz baze Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji u okviru povjerljive misije USSF-366.

Američke svemirske snage nisu objavile detalje o teretu koji je raketa ponijela, navodeći da je misija dodijeljena u okviru ranije ugovorenog zadatka iz treće faze programa National Security Space Launch.

Pojačivač druge rakete, B1088, uspješno je sletio na bespilotnu platformu "Of Course I Still Love You" u Tihom okeanu, čime je ostvaren 650. uspješan povratak Falconovog pojačivača.

Misija Globalstara prvobitno je bila planirana za 17. maj, ali je odgođena kako bi timovi dobili dodatno vrijeme za pripremu satelita.

Izvršni direktor Globalstara Paul E. Jacobs rekao je da lansiranje predstavlja još jedan važan korak u održavanju i jačanju infrastrukture na koju se naši korisnici svakodnevno oslanjaju.

Lansiranje je uslijedilo u trenutku kada Globalstar očekuje planirano preuzimanje od strane Amazona. Očekuje se da će transakcija biti završena 2027. godine, a njen cilj je podržati Amazonovu satelitsku uslugu Amazon Leo za direktno povezivanje uređaja putem satelita.

Globalstar je 6. augusta saopćio da će, dok je transakcija u toku, obustaviti daljnje konferencijske pozive o poslovnim rezultatima i ažuriranja svojih projekcija budućeg poslovanja.