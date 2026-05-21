Kompanija SpaceX prijavila godišnji gubitak od gotovo pet milijardi dolara, dok Elon Musk zadržava više od 85 posto glasačke moći pred izlazak na Nasdaq

SpaceX je podnio zahtjev za inicijalnu javnu ponudu (IPO) na Nasdaq berzi, otkrivajući snažan rast prihoda, ali i višemilijardne gubitke povezane s razvojem umjetne inteligencije i rakete Starship, javlja Anadolu.

Podnesak pokazuje da kompanija cilja rekordno prikupljanje do 75 milijardi dolara (oko 70 milijardi eura), dok Elon Musk zadržava dominantnu kontrolu nad kompanijom sa 85,1 posto glasačke moći.

Kompanija za rakete, satelitski internet i vještačku inteligenciju, formalno poznata kao Space Exploration Technologies Corporation, planira se kotirati pod simbolom SPCX, prema podnesku Američkoj komisiji za vrijednosne papire i berzu.

Planirano kotiranje ima za cilj prikupiti čak 75 milijardi dolara i moglo bi postati najveće IPO ikada zabilježeno ako se završi u tom obimu.

Podnesak je pokazao da je SpaceX u prvom kvartalu 2026. godine ostvario neto gubitak od 4,28 milijardi dolara (oko četiri milijarde eura) uz prihod od 4,69 milijardi dolara (4,4 milijarde eura), u poređenju sa neto gubitkom od 528 miliona dolara (490 miliona eura) uz prihod od oko četiri milijarde dolara (3,7 milijardi eura) u istom periodu prethodne godine.

Za 2025. godinu, kompanija je ostvarila prihod od 18,7 milijardi dolara (17,2 milijarde eura), što je porast u odnosu na 14 milijardi dolara (12,9 milijardi eura) u 2024. godini. Međutim, pala je na gubitak od 4,94 milijarde dolara (4,55 milijardi eura) na nivou cijele godine nakon što je prethodne godine zabilježen profit od 791 milion dolara (729 miliona eura).

SpaceX je saopćio da je njegov Starlink satelitski internet ostao najveći doprinos prihodima, čineći oko dvije trećine prodaje u prvom kvartalu.

Broj pretplatnika Starlinka naglo je porastao posljednjih godina, sa 2,3 miliona u 2023. na 4,4 miliona u 2024. i 8,9 miliona u 2025. godini. Prihod od Starlink operacija dostigao je 4,42 milijarde dolara (4,07 milijardi eura) prošle godine, u poređenju sa dvije milijarde dolara (1,84 milijarde eura) godinu ranije.

Podnesak je također pokazao da SpaceX-ov svemirski segment i dalje posluje s gubitkom na operativnoj osnovi uprkos dominantnoj ulozi u lansiranju raketa za komercijalne kupce, NASA-u i Pentagon.

Za tri mjeseca koja su završila 31. marta, svemirski segment je generirao prihod od 619 miliona dolara (569 miliona eura) i operativni gubitak od 662 miliona dolara (609 miliona eura).

- Rastući gubici od operacija umjetne inteligencije -

SpaceX-ov posao umjetne inteligencije, dodan nakon akvizicije xAI-a ove godine, postao je glavna jedinica koja troši novac. Gubici od operacija umjetne inteligencije porasli su na 6,36 milijardi dolara (5,85 milijardi eura) u 2025. godini sa 1,56 milijardi dolara (1,44 milijarde eura) u 2024. godini.

Kapitalni izdaci kompanije su se prošle godine gotovo udvostručili na 20,74 milijarde dolara (19,09 milijardi eura), a više od polovine je izdvojeno za investicije povezane s umjetnom inteligencijom, pokazao je izvještaj.

SpaceX je također naveo vrlo ambiciozne dugoročne ciljeve, uključujući izgradnju podatkovnih centara u svemiru i podršku ljudskom naselju na Marsu s najmanje milion ljudi.

Kompanija je opisala svoje ukupno adresabilno tržište kao 28,5 biliona dolara (26,2 biliona eura), dok bi njena inicijalna javna ponuda (IPO) mogla dostići čak dva biliona dolara (1,84 biliona eura).

U podnesku se navodi da Elon Musk posjeduje 12,3 posto dionica klase A kompanije SpaceX i 93,6 posto dionica klase B, što mu daje 85,1 posto glasačke moći kompanije.

Dionice klase B nose po deset glasova, što omogućava Musku da zadrži kontrolu nakon inicijalne javne ponude (IPO).

Kompanija je također otkrila da bi Musk mogao dobiti čak milijardu dodatnih dionica ako ispuni određene ciljeve učinka, uključujući prekretnice vezane za planove poravnanja za Mars.

SpaceX je upozorio da bi kašnjenja ili neuspjesi u razvoju njihove rakete Starship mogli predstavljati veliki rizik za njihovu buduću strategiju. Vozilo je ključno za planove kompanije za misije na Mars, satelite Starlink sljedeće generacije i svemirske podatkovne centre.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup i JPMorgan Chase su među bankama koje predvode ponudu. Formalni marketing za IPO mogao bi početi početkom juna, a cijene bi mogle biti dostupne kasnije tokom mjeseca.