Jemenska vojska izvela 181 operaciju protiv Huta u posljednja 24 sata U napadima ubijene i ranjene desetine pripadnika Huta, saopćio vojni glasnogovornik

Jemenska vojska saopćila je u nedjelju da je u posljednja 24 sata izvela 181 vojnu operaciju protiv položaja i ciljeva Huta u nekoliko pokrajina, pri čemu su ubijene i ranjene desetine pripadnika te grupe.

Vojni glasnogovornik Majid Abdullah al-Nuzaili naveo je na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u da je u napadima uništeno desetine komada vojne opreme, vozila i skladišta oružja koji pripadaju Hutima.

Prema njegovim riječima, napadi su bili usmjereni na vojne položaje i izvore vatre Huta u pokrajinama Taiz, Marib, Abyan, Al-Dhalea i Al-Hudaydah.

Huti se zasad nisu oglasili povodom navoda jemenske vojske.

U Jemenu je od aprila 2022. godine vladalo relativno zatišje u ratu između vladinih snaga i Huta, koji traje gotovo 12 godina. Huti od septembra 2014. godine kontrolišu glavni grad Sanu i niz drugih gradova i pokrajina.

Borbe su, međutim, posljednjih sedmica ponovo intenzivirane u nekoliko pokrajina, uključujući Marib, Al-Jawf, Al-Dhalea i Taiz, dok se Jemen i dalje suočava s jednom od najtežih humanitarnih i ekonomskih kriza u svijetu.