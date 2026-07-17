SpaceX otkazao lansiranje Starshipa nekoliko trenutaka prije polijetanja

Američka kompanija SpaceX u četvrtak je otkazala 13. probni let svoje megarakete Starship nekoliko trenutaka prije planiranog lansiranja nakon što dio motora nije uspio da se upali.

Probni let sa testne lokacije Starbase u američkoj saveznoj državi Teksas prekinut je neposredno prije planiranog lansiranja u 18.45 sati po istočnoameričkom vremenu (23.45 po srednjoevropskom), kada su motori prvog stepena rakete počeli s paljenjem, prenosi portal “Space.com“.

Izvršni direktor SpaceX-a Elon Musk saopćio je na društvenoj mreži kompanije X da se pojedini motori nisu pokrenuli, što je aktiviralo automatski prekid lansiranja.

“Neki od motora nisu se pokrenuli, što je izazvalo automatski prekid lansiranja. Sada se prazni pogonsko gorivo. Nadamo se da će sljedeći pokušaj lansiranja biti za nekoliko dana", naveo je Musk.

Dodao je da će, kako bi se osigurao uspješan let, dva motora Raptor biti uklonjena i zamijenjena.

“Najizglednije vrijeme za novo lansiranje je početkom naredne sedmice", poručio je Musk.