Sestra sjevernokorejskog lidera Kim Yo Jong kaže da je nuklearni status Pjongjanga nepovratan, odbacuje zahtjev G7 kao zastario i nerealističan

Sjeverna Koreja kritikuje poziv G7 na denuklearizaciju Sestra sjevernokorejskog lidera Kim Yo Jong kaže da je nuklearni status Pjongjanga nepovratan, odbacuje zahtjev G7 kao zastario i nerealističan

Sjeverna Koreja je osudila zemlje Grupe sedam (G7) zbog poziva na njenu denuklearizaciju, pri čemu je visoka zvaničnica Kim Yo Jong taj zahtjev opisala kao kršenje suvereniteta i ustavnog poretka zemlje, prema državnoj agenciji KCNA.

Kim, utjecajna sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong Una, rekla je da je status Pjongjanga kao nuklearne sile nepovratno utvrđena stvar koja se ni pod kojim uslovima ne može promijeniti, navodi se u saopćenju objavljenom kasno u četvrtak.

Dodala je da je nuklearni arsenal Sjeverne Koreje ključni nacionalni interes i sredstvo odvraćanja protiv, kako je rekla, stalnih prijetnji neprijateljskih zemalja. Upozorila je da bi pokušaji da se naruši nuklearni status zemlje predstavljali poziv na katastrofu.

Komentari dolaze nakon što su lideri G7, koji su se ove sedmice sastali u francuskom primorskom gradu Evianu, ponovo potvrdili svoju posvećenost potpunoj denuklearizaciji Sjeverne Koreje u skladu s rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a.

Lideri G7 izrazili su zabrinutost zbog nuklearnog i balističkog raketnog programa Sjeverne Koreje, ponovo potvrdili podršku potpunoj denuklearizaciji i pozvali Pjongjang da riješi dugogodišnja pitanja otmica. Također su obećali saradnju u borbi protiv sjevernokorejskog sajber kriminala i krađe kriptovaluta.

Kim je odbacila pozive na denuklearizaciju kao potpuno zastarjele, insistirajući da međunarodni pritisak neće promijeniti nuklearnu politiku zemlje.

Njene izjave uslijedile su nakon niza nedavnih saopćenja iz Pjongjanga u kojima se denuklearizacija proglašava trajno zatvorenom temom i potvrđuju planovi za jačanje nuklearnih kapaciteta.



Odvojeno, južnokorejski predsjednik Lee Jae Myung rekao je u petak da je američki predsjednik Donald Trump izrazio žaljenje zbog toga što nije preduzeo odgovarajuće mjere po pitanju sjevernokorejskog nuklearnog problema prije nego što je ta zemlja efektivno stekla nuklearno oružje, prema agenciji Yonhap.

Lee se sastao s Trumpom na marginama samita G7 u Francuskoj.

"Pitanje nuklearnog programa Sjeverne Koreje ne treba tretirati na isti način kao druga pitanja", rekao je Lee Trumpu.

Trump se, kako je naveo Lee, složio s tim stavom, dodajući: "Djelovao je zabrinuto zbog nedostatka adekvatnog rješenja."