Oko 500.000 cvjetova iskorišteno za ovogodišnji cvjetni tepih na Grand Placeu, kojim se obilježava 160 godina diplomatskih odnosa Belgije i Japana

Brisel ukrasio historijski trg cvjetnim tepihom inspiriranim Hokusajevim "Velikim valom" Oko 500.000 cvjetova iskorišteno za ovogodišnji cvjetni tepih na Grand Placeu, kojim se obilježava 160 godina diplomatskih odnosa Belgije i Japana

Historijski trg Grand Place u Briselu ukrašen je ovogodišnjim cvjetnim tepihom inspiriranim čuvenim djelom japanskog umjetnika Katsushike Hokusaja "Veliki val kod Kanagawe", povodom 160. godišnjice diplomatskih odnosa Belgije i Japana.

U okviru tradicionalne manifestacije koja se u Briselu održava svake dvije godine, na UNESCO-ovom trgu postavljen je cvjetni tepih površine oko 1.300 kvadratnih metara.

Oko 140 volontera, među kojima je bilo 40 iz Japana, počelo je rano ujutro slagati cvijeće prema unaprijed označenom rasporedu. Za izradu tepiha iskorišteno je oko 500.000 cvjetova.

Ovogodišnja tema je Japan, a centralni motiv je Hokusajevo remek-djelo "Veliki val kod Kanagawe". Dizajn su osmislili japanski umjetnik Hiro Sugiyama, profesor Univerziteta umjetnosti u Kyotu, i umjetnički kolektiv Enlightenment.

Organizator Richard Poncin kazao je da je ovogodišnja manifestacija posebno značajna zbog 160. godišnjice belgijsko-japanskih diplomatskih i ekonomskih odnosa.

"Cvjetni tepih jedan je od najvažnijih događaja u okviru zajedničkog programa kulturnih manifestacija. Japanska strana dovela je dizajnera i osmislila ovogodišnji tepih, zbog čega smo odabrali čuveni Hokusajev motiv vala iz Kanagawe", rekao je Poncin.

Organizatori očekuju da će manifestaciju posjetiti između 150.000 i 200.000 ljudi, uprkos aktuelnom toplotnom valu.

Za izradu tepiha korištene su dalije, cvijeće porijeklom iz Meksika koje je otporno na visoke temperature. Prema riječima Dennisa Van Der Meera iz tradicionalne belgijske cvjetne povorke Bloemencorso Loenhout, tepih tokom četverodnevnog izlaganja neće morati biti zalijevan.

Posjetioci su posebno pohvalili način na koji je Hokusajevo djelo preneseno u cvjetni mozaik.

"Veličanstveno je. Zaista mi se sviđa prikaz Hokusajevog 'Velikog vala'. Mislim da je djelo veoma lijepo reinterpretirano", kazala je posjetiteljica Coralie Banier.

Ovogodišnji cvjetni tepih, 24. po redu, bit će izložen na Grand Placeu od 13. do 16. augusta.

Tradicija izrade cvjetnog tepiha u Briselu datira iz 1971. godine. Manifestacija se održava svake dvije godine, a Grand Place tom prilikom dobija velike cvjetne kompozicije različitih tematskih motiva.

Posjetioci će tepih moći posmatrati i s balkona briselske Gradske vijećnice.