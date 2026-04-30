SAD saopćio da je preusmjeren 42. brod iz iranskih luka CENTCOM navodi da blokada ostavlja nedostupnom naftu vrijednu više od šest milijardi dolara

Sjedinjene Američke Države saopćile su u srijedu da je preusmjeren 42. komercijalni brod koji je pokušao ući ili izaći iz iranskih luka, dodajući da 41 tanker s ukupno 69 miliona barela nafte i dalje ne može pristupiti lukama Irana zbog tekuće američke blokade.

Komandant CENTCOM-a admiral Brad Cooper izjavio je da su američke snage nedavno preusmjerile 42. komercijalni brod koji je pokušavao prekršiti blokadu, ocijenivši to kao značajnu prekretnicu.

"Trenutno postoji 41 tanker s 69 miliona barela nafte koje iranski režim ne može prodati. To je procijenjenih više od šest milijardi dolara od kojih iransko rukovodstvo ne može imati finansijsku korist", rekao je.

Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu, kao odgovor na ograničenja koja je Iran uveo za prolazak brodova kroz taj vodeni put.

Prema izvještajima, Iran je predložio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, uz odgodu razgovora o svom nuklearnom programu za kasniju fazu pregovora.