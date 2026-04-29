Shehbaz Sharif kaže da se suočavaju s izazovnom situacijom zbog sukoba

Premijer Pakistana: Napori za mir na Bliskom istoku se nastavljaju Shehbaz Sharif kaže da se suočavaju s izazovnom situacijom zbog sukoba

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif izjavio je u srijedu da se diplomatski napori za smanjenje tenzija na Bliskom istoku nastavljaju „kontinuirano“, uprkos zastoju u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Obraćajući se na sjednici vlade, Sharif je rekao da su pregovori između Washingtona i Teherana ranije ovog mjeseca, koji su održani u Islamabadu, trajali 21 sat, uz aktivnu ulogu Pakistana iza kulisa.

„Naši napori za mir se kontinuirano nastavljaju i nastavit će se“, rekao je Sharif ministrima.

Pohvalio je napore ministra vanjskih poslova Ishaqa Dara, načelnika Generalštaba vojske, feldmaršala Asima Munira, te ministra unutrašnjih poslova Mohsina Naqvija, koji su se sastali s obje strane i olakšali pregovore.

Sharif je kazao da je također održao detaljan dvosatni sastanak s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem, koji je u petak posjetio Islamabad, a zatim se kratko vratio u nedjelju iz Muskata prije odlaska u Moskvu.

Premijer je rekao da mu je Araghchi obećao odgovor nakon konsultacija s iranskim rukovodstvom.

Govoreći o širem utjecaju krize, upozorio je da rast cijena nafte dodatno opterećuje globalnu ekonomiju.



„Suočavamo se s izazovnom situacijom“, rekao je.

Sharif je naveo da je Islamabad nedavno otplatio kredit od 3,5 milijardi dolara Ujedinjenim Arapskim Emiratima, te se zahvalio saudijskom prestolonasljedniku Mohammedu bin Salmanu na pomoći u tom procesu. Rijad je nedavno odobrio novi kredit od tri milijarde dolara i produžio postojeći depozit od pet milijardi dolara.

Sjedinjene Američke Države i Izrael započeli su napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odgovor Teherana protiv američkih saveznika u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je proglašeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, nakon čega su 11. aprila održani pregovori u Islamabadu, ali dogovor nije postignut.

Kasnije je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, dok se čeka prijedlog iz Teherana.

Navodi se da je Iran predložio ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, dok bi pitanja u vezi s njegovim nuklearnim programom bila ostavljena za kasnije pregovore.