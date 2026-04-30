Izraelska mornarica presrela brodove Globalne flotile Sumud na putu ka Gazi Aktivisti tvrde da su ratni brodovi opkolili flotilu, izraelske snage zaplijenile sedam plovila u međunarodnim vodama kod Krete

Mornarica Izraela započela je kasno u srijedu presretanje brodova Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama dok su plovili prema Pojasu Gaze s ciljem probijanja blokade tog područja.

Aktivisti na brodovima naveli su da se flotili približavaju ratni brodovi i fregate, dok su komunikacije ometane.

Dodali su i da iznad flotile nadlijeću dronovi dok nastavlja plovidbu Sredozemnim morem prema Gazi.

U objavi na društvenim mrežama, flotila je saopćila da je pod napadom.

"Flotila je pod napadom. Brodu Bianca (Italija) se približavaju, a većina plovila suočava se s ometanjem komunikacija", naveli su.

Radio izraelske vojske objavio je da su pomorske snage počele preuzimati kontrolu nad brodovima koji su se kretali prema Gazi, daleko od izraelske obale.

Dodaje se da su izraelske snage do sada zaplijenile sedam od ukupno 58 plovila koja su se nalazila u blizini grčkog ostrva Krete.

Izvori iz izraelske vojske rekli su za javni servis KAN da je vojska započela preuzimanje kontrole nad flotilom.

Prema navodima emitera, riječ je o najudaljenijoj operaciji koju je izraelska mornarica do sada provela protiv flotila koje pokušavaju probiti blokadu Gaze.

Navodi se da je Izrael ovaj put odlučio zaustaviti flotilu stotinama kilometara od svoje obale, u blizini Krete.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć za Gazu, ima za cilj probiti izraelsku blokadu i otvoriti humanitarni koridor morskim putem.

Ova akcija uslijedila je nekoliko sati nakon što su izraelski mediji izvijestili da se Izrael priprema za presretanje flotile koja uključuje oko 100 brodova s gotovo 1.000 aktivista iz više zemalja.

Izrael provodi blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, a nakon rata oko 1,5 miliona Palestinaca, od približno 2,4 miliona stanovnika, ostalo je bez domova.