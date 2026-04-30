Trump pozdravio odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata o izlasku iz OPEC-a Mislim da je na kraju to dobra stvar za smanjenje cijene gasa, nafte, svega, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je u srijedu odluku Ujedinjenih Arapskih Emirata da se povuku iz OPEC-a, rekavši da će to na kraju smanjiti cijene za potrošače, posebno u energetskom sektoru.

"To je sjajno. Znam ga vrlo dobro, Mohammeda, i vrlo je pametan, vjerovatno želi da ide svojim putem", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, vjerojatno misleći na predsjednika UAE-a Mohammeda bin Zayeda Al Nahyana.

"Mislim da je na kraju to dobra stvar za smanjenje cijene gasa, smanjenje nafte, smanjenje svega. Imaju sve. On je stvarno veliki lider. Tako da, ne, ja sam u redu", dodao je.

UAE je u utorak objavio da će napustiti OPEC i širi OPEC+, što označava jedan od najznačajnijih raskola unutar ove grupe proizvođača nafte u posljednjim godinama.

Odluka dolazi u trenutku kada globalna energetska tržišta doživljavaju ozbiljne poremećaje zbog rata SAD-a i Izraela protiv Irana, što je dovelo do oštrog rasta cijena nafte i pojačalo zabrinutost za sigurnost opskrbe iz Zaljeva.

UAE je bio član OPEC-a od 1967. godine.