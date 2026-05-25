Rubio: SAD i Iran bi mogli finalizirati dogovor "možda danas"

Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je u ponedjeljak da bi moglo biti vijesti "možda danas" u pregovorima između Irana i SAD-a o okončanju rata, javlja Anadolu.

"Rad je još uvijek u toku. Mislili smo da bismo mogli imati neke vijesti sinoć, možda danas", rekao je Rubio novinarima u indijskoj prijestolnici New Delhiju, dok je letio u indijski grad Agru kako bi posjetio znameniti Taj Mahal.

Američki diplomata rekao je da postoji "prilično čvrsta stvar na stolu u smislu njihove sposobnosti da otvore moreuz, da ga otvore, da uđu u vrlo stvarne, značajne, vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima."

"Nadam se da ćemo to uspjeti", rekao je.

Rubio, koji je u četverodnevnoj posjeti Indiji, rekao je da američki predsjednik Donald Trump "neće sklopiti loš dogovor" i da će SAD dati "diplomatiji svaku šansu za uspjeh".

"Kao što je predsjednik (Trump) rekao, ne žuri se, neće sklopiti loš dogovor. Mislim, predsjednik neće sklopiti loš sporazum. Dakle, da vidimo šta će se dogoditi. Dat ćemo diplomatiji svaku šansu za uspjeh prije nego što istražimo alternativu", rekao je.