Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su o naporima za osiguranje potpunog i sigurnog tranzita kroz Hormuški moreuz

Rubio i predsjednik UAE-a razgovarali o regionalnoj sigurnosti nakon rata s Iranom Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan, i američki državni sekretar Marco Rubio razgovarali su o naporima za osiguranje potpunog i sigurnog tranzita kroz Hormuški moreuz

Američki državni sekretar Marco Rubio sastao se u srijedu s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom, potvrđujući američku predanost sigurnosti zaljevske države nakon rata s Iranom, objavio je CNN, prenosi Anadolu.

"Pored memoranduma o razumijevanju između SAD-a i Irana, lideri su razgovarali o naporima za osiguranje potpunog i sigurnog tranzita kroz Hormuški moreuz i važnosti mira i stabilnosti u regiji", rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

"Sekretar se zahvalio UAE-u na njihovom vodstvu i neusporedivoj podršci, pohvalio njihovu hrabrost i otpornost suočenu s iranskim napadima i potvrdio američku predanost sigurnosti Emirata", dodao je Pigott.

Rubio je napustio UAE i planirano je da posjeti Kuvajt i Bahrein prije nego što se vrati u Sjedinjene Američke Države.