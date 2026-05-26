Rubio najavio nove Quad inicijative za pomorsku i energetsku sigurnost u Indo-Pacifiku

Ahmet Salih Alacaci
26 Maj 2026•Ažuriranje: 26 Maj 2026
Američki državni sekretar Marco Rubio u utorak je najavio dvije odvojene inicijative sa saveznicima iz Indo-pacifičke regije, s ciljem jačanja saradnje u oblasti pomorskog nadzora i lučke infrastrukture, javlja Anadolu.
"Imamo konkretne ciljeve koje možemo objaviti našim zemljama i svijetu", rekao je Rubio u New Delhiju nakon sastanka sa svojim kolegama iz Indije, Australije i Japana.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa četiri zemlje u okviru onoga što je postalo poznato kao Kvadrilateralni sigurnosni dijalog, ili Quad, Rubio je rekao da su se dogovorili o pokretanju dvije velike inicijative za pomorsku sigurnost.
"Prva je pokretanje Inicijative za korporaciju za pomorski nadzor Indo-pacifičke regije, koja će iskoristiti kapacitete pomorskog nadzora svake naše zemlje u Indo-pacifičkoj regiji kako bi se poboljšala razmjena informacija", rekao je.
Rubio je napomenuo da su se saveznici složili da prošire "Inicijativu za podizanje svijesti o pomorskom području Indo-Pacifika", za koju je rekao da bi mogla pružiti "podatke o komercijalnoj pomorskoj oblasti u gotovo realnom vremenu" zemljama u regiji.
O drugoj inicijativi za pomorsku sigurnost, Rubio je rekao da će ona uključivati "partnerstvo po pitanjima lučke infrastrukture, posebno kao odgovor na nedovoljne lučke kapacitete na pacifičkim ostrvima".
"Objavljujemo planove za saradnju s Fidžijem na unapređenju lučke infrastrukture te zemlje", rekao je, dodajući da će ovo biti prvi put da partneri rade zajedno na takvom projektu.
Rubio je najavio i novi "Okvir za kritične minerale Quad", usmjeren na koordinaciju investicijskih i ekonomskih politika radi jačanja lanaca snabdijevanja kritičnim mineralima.
Inicijativa će se fokusirati na rudarstvo, preradu i recikliranje kritičnih minerala, rekao je.
O sigurnosti energije i goriva, Rubio je rekao da će zemlje pokrenuti i "Inicijativu za energetsku sigurnost Indo-Pacifika" koja će biti usmjerena na jačanje regionalne energetske otpornosti.
U okviru inicijative, partneri iz Quada će sarađivati na tehnologiji, upravljanju, koordinaciji politika, analizi međunarodnog tržišta i vježbama reagovanja u vanrednim situacijama, rekao je Rubio.
Dodao je da će Ministarstvo energetike SAD-a kasnije ove godine ugostiti partnere iz Quada na forumu o sigurnosti goriva.
"Počinjemo pokazivati stvarna dostignuća. Duboko smo posvećeni ovom partnerstvu", rekao je Rubio.
"To je ključna tačka i temelj naše globalne strategije kao države u Sjedinjenim Američkim Državama", dodao je.