Rubio najavio nove Quad inicijative za pomorsku i energetsku sigurnost u Indo-Pacifiku SAD, Indija, Japan i Australija dogovorili saradnju na nadzoru mora, lučkoj infrastrukturi i lancima snabdijevanja kritičnim mineralima

Američki državni sekretar Marco Rubio u utorak je najavio dvije odvojene inicijative sa saveznicima iz Indo-pacifičke regije, s ciljem jačanja saradnje u oblasti pomorskog nadzora i lučke infrastrukture, javlja Anadolu.

"Imamo konkretne ciljeve koje možemo objaviti našim zemljama i svijetu", rekao je Rubio u New Delhiju nakon sastanka sa svojim kolegama iz Indije, Australije i Japana.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora sa četiri zemlje u okviru onoga što je postalo poznato kao Kvadrilateralni sigurnosni dijalog, ili Quad, Rubio je rekao da su se dogovorili o pokretanju dvije velike inicijative za pomorsku sigurnost.

"Prva je pokretanje Inicijative za korporaciju za pomorski nadzor Indo-pacifičke regije, koja će iskoristiti kapacitete pomorskog nadzora svake naše zemlje u Indo-pacifičkoj regiji kako bi se poboljšala razmjena informacija", rekao je.

Rubio je napomenuo da su se saveznici složili da prošire "Inicijativu za podizanje svijesti o pomorskom području Indo-Pacifika", za koju je rekao da bi mogla pružiti "podatke o komercijalnoj pomorskoj oblasti u gotovo realnom vremenu" zemljama u regiji.

O drugoj inicijativi za pomorsku sigurnost, Rubio je rekao da će ona uključivati ​​"partnerstvo po pitanjima lučke infrastrukture, posebno kao odgovor na nedovoljne lučke kapacitete na pacifičkim ostrvima".

"Objavljujemo planove za saradnju s Fidžijem na unapređenju lučke infrastrukture te zemlje", rekao je, dodajući da će ovo biti prvi put da partneri rade zajedno na takvom projektu.

Rubio je najavio i novi "Okvir za kritične minerale Quad", usmjeren na koordinaciju investicijskih i ekonomskih politika radi jačanja lanaca snabdijevanja kritičnim mineralima.

Inicijativa će se fokusirati na rudarstvo, preradu i recikliranje kritičnih minerala, rekao je.

O sigurnosti energije i goriva, Rubio je rekao da će zemlje pokrenuti i "Inicijativu za energetsku sigurnost Indo-Pacifika" koja će biti usmjerena na jačanje regionalne energetske otpornosti.

U okviru inicijative, partneri iz Quada će sarađivati ​​na tehnologiji, upravljanju, koordinaciji politika, analizi međunarodnog tržišta i vježbama reagovanja u vanrednim situacijama, rekao je Rubio.

Dodao je da će Ministarstvo energetike SAD-a kasnije ove godine ugostiti partnere iz Quada na forumu o sigurnosti goriva.

"Počinjemo pokazivati ​​stvarna dostignuća. Duboko smo posvećeni ovom partnerstvu", rekao je Rubio.

"To je ključna tačka i temelj naše globalne strategije kao države u Sjedinjenim Američkim Državama", dodao je.