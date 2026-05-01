Prvomajski skupovi održani širom Evrope Skupovi i događaji povodom Međunarodnog praznika rada održani u Francuskoj, Italiji, Španiji, Portugalu, Njemačkoj, Grčkoj, Belgiji i Finskoj

Gradovi širom Evrope bili su u petak poprište protesta i štrajkova u okviru obilježavanja Međunarodnog praznika rada.

U Francuskpj su demonstracije organizirane u više gradova, uključujući Bordeaux, Pariz, Nicu, Lille, Lyon, Marseille, Nantes i Rennes, gdje su hiljade ljudi izašle na ulice zajedno sa sindikatima, prenosi BFM TV.

Prema prvim izvještajima, četiri osobe su uhapšene u Lyonu tokom marša kojem je prisustvovalo oko 6.500 ljudi. Nekoliko desetina demonstranata iz tzv. „black bloc“ grupa ispalilo je pirotehnička sredstva prema policiji, koja je odgovorila suzavcem.

U Marseilleu je protest protekao bez incidenata uz oko 3.400 učesnika, dok se u Nantesu okupilo oko 4.000 ljudi, gdje je došlo do tenzija nakon što su maskirane osobe bacale predmete i pirotehniku na policiju.

U Belgiji se oko 30 sindikalnih predstavnika okupilo ispred prodavnice Hema u Briselu, protestujući protiv njenog rada 1. maja. Sindikati tvrde da kompanija ne poštuje belgijske zakone o radu jer drži prodavnice otvorenim tokom praznika.

U Italiji su sindikati i radnici organizirali skupove u Veneciji, Torinu, Santeramu u regiji Apulija i Napulju, prenosi ANSA. U Torinu je dio demonstranata ušao u sukob s policijom, koristeći palice, boje i boce, dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem.

U Španiji su veliki sindikati UGT i CCOO organizirali nacionalni marš u Malagi, tražeći pristupačno stanovanje, povećanje plata i zaštitu demokratije i javnih usluga.

U Njemačkoj je više od 366.000 ljudi učestvovalo u 413 događaja širom zemlje, prema podacima Saveza njemačkih sindikata. Skupovi su održani pod sloganom: „Naša radna mjesta prije svega, pa onda vaš profit“.

U Portugalu su dva glavna sindikata, CGTP i UGT, organizirala desetine događaja širom zemlje, uključujući političke skupove, radionice i marševe.

U Grčkoj su održani protesti u više gradova, uključujući Atinu, gdje su demonstranti ukazali na inflaciju, stambenu krizu i potrebu za većim platama.

U Finskoj su prvomajski događaji uglavnom protekli mirno, uz koncerte i proslave, iako su vlasti zabilježile slučajeve narušavanja javnog reda, prekomjernog konzumiranja alkohola i saobraćajnih prekršaja.