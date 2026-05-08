Iranski državni mediji izvještavaju da je protuzračna vatra vidljiva u nekoliko područja zapadnog dijela glavnog grada

Protuzračna vatra čula se u zapadnom Teheranu nakon glasnih eksplozija Iranski državni mediji izvještavaju da je protuzračna vatra vidljiva u nekoliko područja zapadnog dijela glavnog grada

U kasnim satima četvrtka u zapadnom Teheranu čula se produžena protuzračna vatra nakon dvije glasne eksplozije, prema iranskoj službenoj novinskoj agenciji IRNA.

IRNA je saopštila da su zvukovi počeli oko 20:22 GMT i trajali nekoliko minuta.

Prema dopisniku agencije, protuzračna vatra bila je vidljiva u blizini autoputa Azadegan, oko područja Teheranskog distrikta 22 i Ahmadabad Mostofi, dok su se ponovljeni zvukovi protuzračne aktivnosti čuli u dijelovima zapadnog Teherana.