Protuzračna vatra čula se u zapadnom Teheranu nakon glasnih eksplozija

Şahin Demir
08 Maj 2026•Ažuriranje: 08 Maj 2026
U kasnim satima četvrtka u zapadnom Teheranu čula se produžena protuzračna vatra nakon dvije glasne eksplozije, prema iranskoj službenoj novinskoj agenciji IRNA.
IRNA je saopštila da su zvukovi počeli oko 20:22 GMT i trajali nekoliko minuta.
Prema dopisniku agencije, protuzračna vatra bila je vidljiva u blizini autoputa Azadegan, oko područja Teheranskog distrikta 22 i Ahmadabad Mostofi, dok su se ponovljeni zvukovi protuzračne aktivnosti čuli u dijelovima zapadnog Teherana.