Turska je predstavila lokacije snimanja od Istanbula do Kapadokije, produkcijsku infrastrukturu i potencijal koprodukcije na prijemu "Turkiye Invites You" u Cannesu

Svjetski filmski autori u Cannesu pozvani da snimaju u Turskoj Turska je predstavila lokacije snimanja od Istanbula do Kapadokije, produkcijsku infrastrukturu i potencijal koprodukcije na prijemu "Turkiye Invites You" u Cannesu

Turska je u subotu ponudila svoje jedinstvene lokacije za snimanja, snažnu produkcijsku infrastrukturu i potencijal međunarodne koprodukcije globalnoj filmskoj industriji tokom prijema "Turkiye Invites You", održanog u okviru 79. Filmskog festivala u Cannesu, javlja Anadolu.

Prijem je organizovan u hotelu Carlton u saradnji s Generalnom direkcijom za kinematografiju Ministarstva kulture i turizma i Turskom agencijom za promociju i razvoj turizma (TGA).

Događaj je privukao veliko interesovanje međunarodnih producenata, reditelja, direktora festivala, predstavnika prodajnih agencija i profesionalaca iz industrije, kao i istaknutih turskih glumaca, uključujući Canera Cindoruka, Dilana Ciceka Deniza, Engina Akyureka, Engina Altana Duzyatana, Gorkema Sevindika, Ozana Akbabu, Ozge Gurel i Sinem Unsala.

Govoreći na prijemu, generalni direktor kina Birol Guven rekao je da je cilj događaja da posluži kao otvoreni poziv stranim filmskim stvaraocima da dođu u Tursku.

Turska filmska i TV industrija više nije samo oblast koja proizvodi sadržaj, već je postala glavna industrija koja izvozi produkcijsku snagu u svijet, rekao je Guven.

"Naš poziv 'Snimite svoje filmove u Turskoj' na Filmskom festivalu u Cannesu jedan je od najjačih pokazatelja ove transformacije. Turska je postala moćno središte za međunarodne produkcije ne samo sa svojom prirodnom ljepotom, već i sa svojom tehničkom infrastrukturom, vještim ekipama, snažnim produkcijskim kapacitetima i dinamičnom industrijom sposobnom za brza rješenja", dodao je.

Guven je podsjetio da su strane produkcijske kuće ranije stizale u Tursku s velikim konvojima opreme, ali sada putuju s mnogo manjim timovima jer zemlja već nudi tehnologiju, studijsku infrastrukturu, postprodukcijske objekte i kvalificiranu radnu snagu koja im je potrebna.

"Ovo jasno pokazuje da je naša industrija dostigla globalne standarde", rekao je.

Guven je naglasio rastući zamah Turske u međunarodnim koprodukcijama, rekavši da turski producenti, reditelji i kreativni timovi sve više privlače pažnju svojim ulogama u globalnim projektima.

"Turska postaje prirodno mjesto susreta za svjetsku kinematografiju sa svojim pričama, geografijom i produkcijskom snagom", rekao je.

Izražavajući uvjerenje da će inicijativa u Cannesu u narednim godinama generisati značajne ekonomske i kulturne rezultate, Guven je opisao Tursku kao "sigurnu luku" za međunarodne filmske stvaraoce.

"Dođite snimati svoje filmove u Turskoj", rekao je.

- Turska prva i jedina zemlja koja proizvodi mikro drame na filmskim lokacijama -

Guven je napomenuo da, iako je Istanbul već široko priznat među filmskim stvaraocima širom svijeta, mnoge druge regije širom Turske također nude bogate mogućnosti snimanja.

Predstavio je promotivni projekat s poznatim glumcima koji ima za cilj istaknuti lokacije snimanja u zemlji.

"Turska je prva i jedina zemlja koja producira mikro drame kako bi promovisala filmske lokacije", rekao je, dodajući da se isječci iz produkcija mogu pogledati na YouTube kanalu "Go Turkiye".

Govoreći o globalnoj popularnosti turskih TV drama, Guven je u šali rekao gostima: "Ako još niste počeli gledati turske serije, ne preporučujem. Jer kada jednom počnete, ne možete prestati. Postaje ovisnost."

Glumac Engin Altan Duzyatan rekao je za Anadolu da Turska ima drugu najveću industriju televizijskih serija na svijetu, nakon SAD-a.

Rekao je da zemlja nudi opsežne tehničke mogućnosti, infrastrukturu, historijske i prirodne lokacije za snimanje, kao i geografsku raznolikost, što omogućava produkcije tokom sva četiri godišnja doba.

Dotičući se rastućeg stranog interesa za snimanje u Turskoj, Duzyatan je rekao: "Nadam se da ćemo u narednim godinama vidjeti velike međunarodne koprodukcije širom svijeta u kojima učestvuje Turska."

Glumica Ozge Gurel naglasila je da ovakvi događaji jačaju međusobnu kulturnu razmjenu.

"Naša zemlja ima nevjerovatnu infrastrukturu u filmskom i TV sektoru. Turska je prirodni filmski set", rekla je.

Ističući raznolikost zemlje, Gurel je rekla da svaki grad u Turskoj nudi drugačiju atmosferu i priču za filmske stvaraoce.

"U svakom gradu možete ispričati potpuno različite priče", dodala je.

Na pitanje o svojoj omiljenoj lokaciji za snimanje, Gurel je rekla da posebno voli crnomorsku regiju i istočni grad Kars tokom zime.

"Kars mi se čini izuzetno filmskim, posebno zimi", rekla je.

Glumac Dilan Cicek Deniz također je pozvao strane producente u Tursku, rekavši: "Svaki kutak Turske ima svoju jedinstvenu ljepotu."

Gostima na događaju poslužen je i poseban meni s odabranim primjerima turske kuhinje.

- Štand na Filmskom marketu u Cannesu -

U sklopu festivala, Turska je otvorila štand na Filmskom marketu u Cannesu (Marche du Film) pod koordinacijom Generalne direkcije za kinematografiju.

Štand je ugostio turske prodajne agencije i predstavnike industrije, gdje su održani sastanci s ciljem povećanja međunarodne cirkulacije turskih filmova i pružanja informacija stranim profesionalcima o turskim mogućnostima koprodukcije, sistemu podsticaja, procesima snimanja i tehničkoj infrastrukturi.

Predstavnicima industrije predstavljeni su i sveobuhvatni promotivni materijali koje je pripremilo Ministarstvo kulture i turizma, uključujući "Vodič za podsticaje", informacije o turskim filmovima u razvoju i završenim produkcijama, produkcijskim i postprodukcijskim kompanijama, prodajnim agencijama i festivalima koji se održavaju u Turskoj.