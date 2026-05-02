Očekujemo da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest mjeseci, kazao je portparol

Pentagon najavio povlačenje 5.000 američkih vojnika iz Njemačke Očekujemo da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest mjeseci, kazao je portparol

Ministar američke odbrane naredio je povlačenje približno 5.000 vojnika iz Njemačke, rekao je u petak portparol Pentagona.

"Ova odluka slijedi nakon temeljite revizije rasporeda snaga Ministarstva u Evropi i predstavlja uvažavanje zahtjeva teatra i uslova na terenu. Očekujemo da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest mjeseci", rekao je Sean Parnell u saopćenju.

Predsjednik Donald Trump ranije ove sedmice rekao je da SAD procjenjuje moguće smanjenje svog vojnog prisustva u Njemačkoj usred razilaženja unutar NATO-a u vezi s njegovim ratom protiv Irana.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz u ponedjeljak kritikovao SAD zbog nedostatka izlazne strategije za rat s Iranom, rekavši da su Amerikanci poniženi od strane iranskog režima u pregovorima.