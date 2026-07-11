Majka i pristalice položili cvijeće na grob opozicionog političara koji je preminuo u arktičkoj kaznenoj koloniji

Otkriven spomenik na grobu Alekseja Navaljnog u Moskvi Majka i pristalice položili cvijeće na grob opozicionog političara koji je preminuo u arktičkoj kaznenoj koloniji

Spomenik ruskom opozicionom političaru Alekseju Navaljnom otkriven je u subotu na njegovom grobu u Moskvi.

Spomenik je postavljen 1. jula, a prvi posjetioci, uključujući njegovu majku Ljudmilu, došli su u subotu da polože cvijeće i ostave poruke na grobu na Borisovskom groblju.

Navaljni je preminuo u februaru 2024. godine u arktičkoj kaznenoj koloniji, gdje je služio zatvorsku kaznu zbog optužbi za ekstremizam i druga krivična djela.

Tokom izdržavanja kazne više puta je štrajkovao glađu u znak protesta zbog zatvorskih uslova i disciplinskih mjera, dok su njegovi advokati i pristalice često izražavali zabrinutost zbog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Ruska zatvorska služba saopćila je da je preminuo nakon što se srušio poslije šetnje, a zvanični uzrok smrti kasnije je naveden kao prirodna smrt. Njegove pristalice osporavaju te nalaze.